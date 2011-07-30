تمرین صبا زیر نور ورزشگاه یادگار امام و دیدار با استاندار قم

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم یکی از ورزشگاه هایی بود که نمایندگان AFC از این ورزشگاه رضایت کامل داشتند و اکنون نیز در آستانه مسابقات مسئولان این ورزشگاه امکانات جدیدتری به آن اضافه کرده اند تا با شرایط مطلوبی برای دیدارهای صبای قم در فصل جدید لیگ برتر فوتبال کشور آماده باشد.



دیدار صبایی ها با مسئولان استانداری قم



مسئولان، کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال صبای قم پیش از آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با استاندار قم دیدار می کنند.



در حالی که قرار است صبای قم روز سه شنبه یازدهم مرداد ماه در نخستین بازی خود در فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس به مصاف تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز بود، مسئولان، کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال صبای قم با محمدحسین موسی پور استاندار قم و رئیس مجمع باشگاه صبای قم پیش از حرکت به سمت تبریز، دیدار خواهند کرد.



دوشنبه، پرواز صبا به تبریز برای دیدار با تراکتور سازی



تیم صبای قم در نخستین بازی خود در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر باید به مصاف تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز برود.



این تیم برای رویارویی با تراکتور سازی تبریز عصر دوشنبه این هفته راهی شهر تبریز خواهد شد تا در مهمانی شاگردان امیر قلعه نویی، نخستین گام خود در لیگ جدید را به سوی موفقیت با بازیکنان کم و نام نشان اما جویای نام خود محکم بردارند.



صبای قم این بازی بازیکن مصدوم ندارد و تمام بازیکنان صبای قم این تیم را در سفر به تبریز و مصاف با تراکتور سازی همراهی می کنند.



تمرین زیر نور ورزشگاه یادگار امام قم



تمرینات تیم فوتبال صبای قم از شنبه شب زیر نور برگزار می شود زیرا این تیم در پنج هفته آغازین فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به دلیل برگزاری مسابقات بعد از افطار در زیر نور به مصاف حریفان خود می رود.



برای همین منظور شاگردان عبدالله ویسی از امشب زیر نور ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم تمرین خواهند کرد.



پخش زنده دیدار صبا و تراکتور سازی از سیمای قم



نخستین مسابقه تیم فوتبال صبای قم در فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به صورت زنده پخش می شود.



برای همین منظور با تلاش مسئولان صدا و سیمای مرکز قم، دیدار صبای قم در مصاف با تراکتور سازی تبریز که قرار است از ساعت 22 روز سه شنبه یازدهم مردادماه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شود، به صورت زنده پخش خواهد شد.

