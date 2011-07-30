ساخت فرهنگسرای قرآن ظرفیت مناسبی برای فعالان قرآنی ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان پیش از ظهر شنبه در نشست هماندیشی با شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی اظهار کرد: باید فعالیتهای فرهنگی و مذهبی را در قالبهای امروز برای نوجوانان و جوانان برنامهریزی کرد زیرا اگر نوآوری نداشته باشیم، فعالیت چشمگیری نیز نداشتهایم.
وی افزود: شهرداری در بحث فرهنگی و اجتماعی شهروندان گامهای مطلوبی برداشته است که میتوان به ساخت فرهنگسراهای مذهبی و حمایت از برنامههای مساجد در طرح مسجد ما اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یکپارچگی فرهنگی در مشهد مورد غفلت واقع شده و به آن توجه جدی نشده، افزود: باید توسعه فعالیتهای فرهنگی در سطح شهر در جریان باشد، ولی این مهم در مشهد آسیب جدی دیده است.
وی اظهار داشت: در سه دهه اخیر جمعیت و وسعت این شهر نزدیک به پنج برابر شده است و با توسعه شهر نیز خرده فرهنگها و گروههای مختلف نیز شکل گرفتهاند.
پژمان تصریح کرد:هم اکنون با توجه به مذهبی بودن شهر و بزرگی آن نیز هر گروهی و قومی در گوشه شهر سکنی گزیدهاند و این خرده فرهنگها نیز در شهر بهخوبی احساس میشود.
وی بیان داشت: باید با فعالیتهای فرهنگی و معنوی سعی شود این خرده فرهنگها یکپارچه و هماهنگ شود تا شاهد فعالیتهای مطلوبتر در بخش فرهنگی و اجتماعی شهر مشهد باشیم.
شهردار مشهد در ادامه به فعالیت هیئتهای مذهبی اشاره کرد و اظهار داشت: این گروهها برخاسته از مردم هستند و توانستهاند تاثیرات شگرفی در بحث معنوی و فرهنگی بین شهروندان ایجاد کنند.
پژمان با بیان اینکه ما صاحب بهترین دین و آیین هستیم، بیان داشت: متاسفانه ما درمواردی عنوان مسلمان را در جامعه یدک میکشیم و بسیاری از نارساییها در اخلاق و تعاملات ما وجود دارد.
وی توجه به نوآوری را در برگزاری برنامههای هیئات مذهبی خواستار شد و گفت: امروز هجمههای فراوانی درخصوص منحرف کردن نوجوانان و جونان وجود دارد و با کارهای ساده نمیتوان نیازهای نسل جوان را برطرف کرد.
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