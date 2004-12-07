آيين سوگواري شهادت امام جعفر صادق (ع) در مشهد

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، شوراي برنامه‌ريزي مديريت حوزه علميه خراسان با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد : 25 شوال‌المكرم سالروز شهادت بزرگ پرچمدار علوم آل محمد (ص ) و سرچشمه فقاهت حضرت امام جعفر صادق (ع ) موجي از حزن و اندوه بر ساحل قلب‌هاي به ماتم نشسته ولايت‌ مداران و شيعيان آن حضرت مي‌نشاند.



در اين اطلاعيه ضمن تسليت اين مصيبت عظما به محضر بقيه الله الأعظم (عج)، رهبر معظم انقلاب، حوزه‌هاي علميه و دانش ‌پژوهان فقه جعفري آمده است : مجلس ذكر فضايل، مناقب و مصايب آن امام همام روز چهارشنبه برابر 25 شوال‌المكرم، ساعت 9 صبح در حسينيه امام رضا (ع) مشهد برگزار مي شود.



