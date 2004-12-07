آيين سوگواري شهادت امام جعفر صادق (ع) در مشهد

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، شوراي برنامهريزي مديريت حوزه علميه خراسان با صدور اطلاعيهاي اعلام كرد : 25 شوالالمكرم سالروز شهادت بزرگ پرچمدار علوم آل محمد (ص ) و سرچشمه فقاهت حضرت امام جعفر صادق (ع ) موجي از حزن و اندوه بر ساحل قلبهاي به ماتم نشسته ولايت مداران و شيعيان آن حضرت مينشاند.
در اين اطلاعيه ضمن تسليت اين مصيبت عظما به محضر بقيه الله الأعظم (عج)، رهبر معظم انقلاب، حوزههاي علميه و دانش پژوهان فقه جعفري آمده است : مجلس ذكر فضايل، مناقب و مصايب آن امام همام روز چهارشنبه برابر 25 شوالالمكرم، ساعت 9 صبح در حسينيه امام رضا (ع) مشهد برگزار مي شود.
مجلس عزاداري سالروز شهادت رئيس مكتب جعفري، امام جعفر صادق (ع) از سوي شوراي برنامهريزي مديريت حوزه علميه خراسان برگزار ميشود.
