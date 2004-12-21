جمال شورجه: برنامه هاي تلويزيوني بجاي مخاطب محور بايد "خدا محور" باشد

جمال شورجه، نويسنده و كارگردان سينما و تلويزيون، درباره اينكه توجه افراطي به مخاطب و مخاطب محوري چه تاثيراتي بر كيفيت برنامه هاي تلويزيوني مي تواند داشته باشد و چه تبعاتي را با خود همراه مي آورد؟ به خبرنگار تلويزيوني "مهر" گفت: هدف اصلي سياستگذاران و برنامه سازان تلويزيوني، جذب مخاطب، آن هم مخاطب عام است. البته بايد براي مخاطب خاص هم فكري انديشيده شود تا ذائقه و سليقه آنها هم اعمال گردد. اما اصل و اساس هدف گيري تلويزيون همه مردم اعم از مرد و زن و كودك و پير و جوان، از همه اقشار و حتي همه نوع افكاروانديشه ها است. اما اينكه مخاطب عام بخواهد براي رسانه تعيين تكليف كند و برنامه سازان بخواهند، بر اساس رويكرد و نظر آنها به توليد برنامه دست بزنند چندان منطقي نيست.



وي در ادامه خاطر نشان كرد: برنامه سازان تلويزيوني بايد قادر باشند اهداف و سياست هايي كه بر اساس آن مي توانند به ارتقا مسايل روحي و آموزش بينندگان كمك كند را در آثار خود بگنجانند و درراه اعتلاي مسايل ارزشي، اخلاقي وروحي در جامعه گام بردارند. اگر آثار تلويزيوني به سمت مخاطب محوري صرف پيش برود، اين امكان وجود دارد كه آثار تلويزيوني به انحراف كشيده شود و درترويج اصول اعتقادي وارزشي دچارسستي شود.

كارگردان مجموعه تلويزيوني "پرده عشق" با اشاره به اين مساله كه رسانه تلويزيون ابزارمناسبي براي نشر افكار و آرا هر حكومتي به شمار مي رود،اظهار داشت:هر مطلب مهمتر اينكه تلويزيون يك رسانه است و حكومت ها در جهت گرايش افكار خود از اين رسانه استفاده مي كنند. در جامعه اي كه حكومتش سرمايه داري است، همه برنامه ها به سمت مصرف گرايي و ترويج مسايل سرمايه داري پيش مي رود. در كشور ما هم كه حكومت بر اساس مسايل اخلاقي و اعتقادي بنا شده است، بايد ارزش هاي ديني و بومي در آثار تلويزيوني متبلور شود و بايد به سمت اخلاقمند تر كردن جامعه و ايجاد نگاه مثبت در بين مخاطبين پيش رفت. در جامعه اي مانند ما كه حكومتش ديني است بايد جهت گيري برنامه هاي تلويزيوني هم ديني باشد. آثار تلويزيوني ما به جاي مخاطب محوري بايد خدا محوري باشند.

شورجه درباره اينكه برنامه هاي تلويزيوني به بهانه جذب مخاطب نمي توانند به مسايل ارزشي و مضامين بي توجه باشند، تاكيد كرد: به عقيده من هيچ كدام از برنامه هاي تلويزيوني ما اعم از مسابقات، سرگرمي، داستاني، مجموعه ها و سخنراني ها نمي توانند به دور از اخلاق گرايي و هدفمند بودن حركت كنند. همه گونه هاي برنامه سازي به شيوه و زبان خود مي توانند به مسايل اخلاقي و معنوي اشاره كنند و در نشر آنها سهم داشته باشند. برنامه، وقتي عنوان سرگرمي به خود مي گيرد، نبايد جنبه اتلاف وقت داشته باشد. حتي به نظر من خنثي هم نبايد باشد. توجه به مسايل اخلاقي، عدالت، ظلم ستيزي و داشتن پيام معنوي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. اهداف كلي برنامه هاي سازمان صدا و سيما را بايد بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري تعيين كرد كه همواره اين نوع مسايل اشاره داشته اند.

وي راجع به اينكه چه زماني برنامه هاي تلويزيوني به يك تعادل مي رسد كه بتواند هم جذابيت داشته باشد و هم از مفاهيم خوبي بهره مند باشند، اعلام كرد: من با توجه به شناختي كه از مديران شبكه هاي تلويزيوني و شخص آقاي ضرغامي دارم، از اين مساله آگاهي دارم كه آنها در جهت همين اخلاق مداري و نشر ارزش هاي ديني و اسلامي تلاش مي كنند. اما بدون ترديد تا مطلوب فاصله داريم و بايد براي دستيابي به هدف نهايي و والا تلاش و برنامه ريزي دقيق تر و كامل تري انجام بدهيم تا به فرمايش امام راحل صدا و سيما، دانشگاه باشد و تلويزيون ابزاري براي دست يابي بهتر و مطلوب تر جامعه به ارزشهاي معنوي محسوب شود. در اين ميان توجه ساير مديريت هاي كلان كشور نيزازاهميت ويژه اي برخورداراست.