عمران معنوی مساجد نیازمند تغییر نگرش نسبت به کارکرد آن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری صبح شنبه در همایش اندیشه های آسمانی اظهار کرد: این همایش یکی از عوامل ارتقای کارکردهای مساجد است و نقش موثری را در عمران معنوی مساجد ایفا می کند.

وی ادامه داد: نگاه‌های فعلی به مسجد تک بعدی است و جنبه کاربردی آن نیز اندک است بنابراین باید با احیا و توسعه کارکردهای مساجد به عمران معنوی آن نزدیک شویم.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی نظارت بر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور احیای کارکردهای مساجد را نکته ای حائز اهمیت در عمران معنوی مساجد عنوان کرد و اضافه کرد: مساجد باید کارکردهای موثر خود را به سمتی تغییر دهند که نه تنها جوانان به سمت آنها جذب شوند بلکه در نهادینه کردن آموزه‌های دینی در عمق وجود جوانان نیز موثر باشند.

جعفری یکی از اهداف چهارمین دوره همایش اندیشه‌های آسمانی را احیای کارکردهای مساجد در راستای عمران معنوی این نهاد تاثیر گذار عنوان و تاکید کرد: مدیران فرهنگی مساجد باید زمینه ای فراهم کنند تا مساجد به معنای واقعی به عموم مردم درس زندگی بدهند و آموزه‌های دینی نیز باید به صورت کاربردی تبیین و به مخاطبان ارائه شود.

وی یاد آورشد: نگاه تمام جوانان درسراسر دنیا به ایران اسلامی معطوف شده است و ما باید در زمینه ارائه آموزه‌های صحیح و کاربردی دینی بیشتر از گذشته فعالیت کنیم؛ ضمن این که انتظار جوانان ما نیز در دهه چهارم انقلاب اسلامی از مسئولان فرهنگی متفاوت شده است و باید در راستای این انتظارات حرکت و تلاش کنیم.