به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طالب‌پور در حاشیه نشست امروز شنبه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سرپرست وزارت ورزش و جوانان با کادر فنی و بازیکنان اعزامی به بیست و ششمین یونیورسیاد جهانی چین ضمن بیان مطلب فوق گفت: مسابقات یونیورسیاد جهانی حکم المپیاد دانشجویی را دارد هرچند المپیک ورزش، سال 2012 در لندن برگزار می‌شود اما دانشجویان در این سال مسابقات المپیک خود را برگزار می‌کنند که این مسابقات از لحاظ کمی و کیفی با مسابقات المپیک برابری می‌کند.

وی با بیان اینکه قطعاً‌ فنی‌ترین و بهترین ورزشکاران دانشجوی کشورمان در این مسابقات شرکت می‌کنند ادامه داد: فیزو در سالهای زوج مسابقات قهرمانی جهان را برگزار می‌ کند تا ورزشکاران خود را برای شرکت در این رقابت‌ها محک بزند و ما هم سعی داریم در این مسابقات نتایج خوبی کسب کنیم.

"در 2005 ازمیر ترکیه کاروان ایران با 7 رشته برای نخستین بار در یونیورسیاد جهانی شرکت و به مقام هفتم دست یافت. در 2007 تایلند با 4 رشته رده 13 را به خود اختصاص داد و در 2009 بلگراد با 6 رشته رده یازدهم را کسب کرد"

سرپرست فدراسیون ملی ورزش‌های دانشجویی با بیان این موضوع ادامه داد: ما امسال با 14 تیم در 10 رشته ورزشی این مسابقات شرکت می‌کنیم که از لحاظ کمی و کیفی نسبت به دوره‌های گذشته در سطح بالاتری قرار داریم. با توجه به افزایش تعداد نفرات اعزامی و روند رو به رشدی که ورزشکاران ما در دوره‌های گذشته داشتند ما تلاش می کنیم با بزرگترین کاروان اعزامی ایران به این مسابقات نتایج شایسته‌ای را به دست آوریم.

وی از حمایت فدراسیون‌ها برای حضور موفق در این یونیورسیاد تشکر اما از فدراسیون فوتبال به دلیل عدم هماهنگی ابراز گله کرد و افزود: امسال سال انتخابات فیزو است ما سعی داریم بعد از 4 سال در دو پست که نماینده اعلام کردیم یک کرسی مهم جهانی را به دست آوریم.

طالب پور در پایان با اشاره به اینکه یک کاروان علمی 20 نفره صاحب مقاله در کنفرانس علمی که در حاشیه این رقابت‌ها برگزار می‌شود، شرکت می‌کند، گفت: آذرماه امسال میزبان سه رویداد مهم هستیم. ابتدا سومین کنگره دانشجویان آسیا در ورزش سپس کنگره مطالعات دانشجویان در آسیا و بعد از آن اولین دوره کشتی دانشگاه‌های آسیا در ایران برگزار می‌شود که امیدواریم میزبان خوبی برای این برنامه‌ها و مسابقات باشیم.