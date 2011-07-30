برخورد شدید با بی حرمتی به پزشکان و پرستاران در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکاری ظهر شنبه در حاشیه همایش یک روزه شبکه بهداشت و درمان در جمع خبرنگاران تاکید کرد: با هرگونه بی حرمتی به بخش پزشکی و پرستاران استان به شدت برخورد می شود و اجازه نمی دهیم به دلایل غیر منطقی جامعه پرستاری و کادر درمان مورد بی حرمتی و اهانت قرار بگیرند.

شکاری با اشاره به موارد بی حرمتیها و ضرب و جرح کردن چند وقت اخیر جامعه پزشکی استان در مراکز بهداشتی درمانی تاکید کرد: جامعه پزشکی استان خالصانه در خدمت مردم هستند و برای ارتقای سلامت تلاش می کنند.

شکاری افزود: همانطوری که منشور حقوق بیمار اجرا و قابل احترام است، دانشگاه علوم پزشکی قاطعانه با عاملان بی حرمتی با جامعه پزشکی مطابق حقوق کارکنان بخش درمان برخورد خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهارداشت: در صورت هرگونه انتقاد و گلایه از کارکنان حوزه بهداشت و درمان مراجع قانونی در دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد که سریعا رسیدگی می شود و انتظار می رود مردم به راحتی بتوانند شکایت خود را مطرح کنند تا مورد تخلف یا کم کاری مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت عدم مراجعه حق هیچگونه اهانتی به پرسنل خدوم بهداشت و درمان را ندارند و با این عمل کاملا مخالفیم.

به گزارش مهر، در چند وقت اخیر یکی از پرستاران بیمارستان شهید محمدی بندرعباس استان در حال انجام وظیفه بوده که توسط همراهان بیمار مورد بی حرمتی و اهانت و ضرب و شتم قرار گرفته به طوری که در انجام وظیفه پرستار در رسیدگی به بیماران اخلال شد.