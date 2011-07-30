انتقال بخش درمان به وزارت بهداشت مغایر با قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله حافظی امروز شنبه در حاشیه همایش "عدالت در سلامت" در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس تصمیم قانونگذار قرار است بیمه‌های مختلف تجمیع شوند اما صندوق تامین اجتماعی از این امر مستثنی شده است، چون عضو اموال عمومی محسوب می‌شود، بنابراین این قانون مورد قبول ما است.

وی اظهارداشت: برخی معتقدند که بخش درمان صندوق تامین اجتماعی باید به وزارت بهداشت منتقل شود اما این کار علاوه بر مغایریت با اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه، باعث افزایش کسری‌های وزارت بهداشت می‌شود و همچنین یکسان شدن ارائه‌کنندگان و گیرندگان خدمات را در پی دارد.

به گفته حافظی، با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی می‌شود ظرف چندسال آینده منابع هدفمندسازی به سمت خدمات اجتماعی سوق پیدا کند و در اختیار یک سازمان قرار گیرد.

حافظی با اشاره به قانون تامین اجتماعی و لزوم بازنگری این قانون، اظهار کرد: این قانون مصوب سال 1354 است و با توجه به شرایط آن زمان نوشته شده است، اما با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در دهه‌های اخیر این قانون با شرایط موجود تناسب چندانی ندارد، بنابراین قرار است در سال اول برنامه پنجم توسعه این قانون بازنگری شود.