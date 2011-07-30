به گزارش خبرگزاری مهر، مجله الکترونیکی "آلبالو" که در قالب دی ‌وی ‌دی عرضه می‌شود، به مدت 276 دقیقه و شامل برنامه‌های آموزشی، دینی، علمی، سرگرمی، انیمیشن و... است.

بخش آموزشی این مجله شامل آموزش زبان انگلیسی از طریق کارتون‌های جذاب و بازی‌های آموزشی و بخش علمی این مجموعه حاوی تست هوش و مستندهای علمی و آموزشی مناسب کودکان است.

علاوه بر بخش سرگرمی که شامل آموزش نقاشی و رنگ‌آمیزی، موسیقی، قصه‌های شب، پازل، کاردستی، لطیفه و ضرب‌المثل است، 27کارتون برگزیده جهان نیز در نخستین شماره ماهنامه "آلبالو" قرار دارد.

در کنار این بخش‌ها آموزش نماز، قرآن، وضو، تیمم و... برای ارتقاء دانش مذهبی کودکان درنظر گرفته شده است. در بخش جنبی این مجله، خانواده‌ها می‌توانند در زمینه‌هایی همچون دکوراسیون اتاق کودک، پزشکی، تغذیه کودک، پوشاک و دانستنی‌های دوران کودکی اطلاعات کسب کرده و بهره لازم را ببرند.

این نرم‌افزار حاصل همکاری موسسه رسانه‌های تصویری و شرکت آریا رسان رایان است.