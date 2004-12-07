صدام پس از برگزاري انتخابات سراسري عراق محاكمه مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، لوي حاتم سلطان العريس درحاشيه كنفرانسي درمورد عراق ضمن اعلام اين مطلب افزود:محاكمه صدام طولاني نخواهد شد اما محاكمه وي پس از انتخابات 30 ژانويه حتمي خواهد بود.

مقامات مسئول عراقي تاكنون ازآغازمحاكمه ديكتاتور صدام تا پيش ازپايان سال 2004 و يا قبل ازانتخابات سراسري سخن مي گفتند اما آمريكاييها دائما مي گويند محاكمه صدام درسال 2005 انجام خواهد گرفت.

درعين حال وزيرحمل و نقل عراق درمورد هياتي كه قرار است صدام رامحاكمه كند، گفت:هياتي مستقل ومتشكل از قضات عراقي صدام را محاكمه خواهند كرد.

نيروهاي آمريكايي دسامبر سال 2003 صدام را درگودالي در نزديكي شهر تكريت دستگير نموده ومسئوليت بازجويي از وي را سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) برعهده گرفت .

ديكتاتورمستبد عراق كه هم اكنون دربازداشتگاه سري نيروهاي آمريكايي بسرمي برد اول جولاي در دادگاه عراقي تفهيم اتهام شده دراين دادگاه صدام به هفت مورد اتهام كه مهمترين آن جنايت عليه بشريت متهم شد.