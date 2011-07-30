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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

از سوی وزیر علوم؛

موافقت اصولی تاسیس دانشگاه تربیت بدنی صادر شد

موافقت اصولی تاسیس دانشگاه تربیت بدنی صادر شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع دانشجویان اعزامی به مسابقات بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان، اعلام کرد: موافقت اصولی تاسیس دانشگاه تربیت بدنی و ارتقای پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به پژوهشگاه صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو با اشاره به مفاد تفاهم نامه ای که در گذشته میان وزارت علوم و سازمان تربیت بدنی منعقد شده بود، گفت: از مفاد مهم این تفاهم نامه ایجاد دانشگاه تربیت بدنی و همچنین ارتقای پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی به پژوهشگاه بود که موافقت اصولی هر دو صادر شده است و با اجرایی شدن آنها ورزش کشور از پشتوانه علمی قویتری برخوردار خواهد شد که این پشتوانه علمی، موفقیت ورزش کشور را تقویت خواهد کرد.

وزیرعلوم اضافه کرد: سرمایه گذاری در امر ورزش یک سرمایه گذاری چند بعدی است که سلامت جسمی و روحی جامعه را تامین کرده و از بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند.

کد مطلب 1370905

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