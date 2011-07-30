موافقت اصولی تاسیس دانشگاه تربیت بدنی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو با اشاره به مفاد تفاهم نامه ای که در گذشته میان وزارت علوم و سازمان تربیت بدنی منعقد شده بود، گفت: از مفاد مهم این تفاهم نامه ایجاد دانشگاه تربیت بدنی و همچنین ارتقای پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی به پژوهشگاه بود که موافقت اصولی هر دو صادر شده است و با اجرایی شدن آنها ورزش کشور از پشتوانه علمی قویتری برخوردار خواهد شد که این پشتوانه علمی، موفقیت ورزش کشور را تقویت خواهد کرد.

وزیرعلوم اضافه کرد: سرمایه گذاری در امر ورزش یک سرمایه گذاری چند بعدی است که سلامت جسمی و روحی جامعه را تامین کرده و از بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند.