احمد حاجی شریف معاون نظارت بر چاپ و نشر سازمان دارالقرآن الکریم در نشست خبری امروز شنبه 8 مرداد به مناسبت ماه مبارک رمضان و ماه نزول قرآن با تشریح روند تصحیح و صدور مجوز چاپ و نشر قرآن گفت: در سال 1362 براساس تصمیم شورای عالی تبلیغات اسلامی کشور مسئولیت نظارت بر چاپ و نشر قرآن برعهده سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفت و پس از بررسی های لازم از مرداد 1364 به صورت رسمی اداره نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم در کشور شروع به کار کرد.

وی افزود: هر ناشر و هر دستگاه و هر فردی حقیقی و حقوقی بخواهد قرآن را چاپ کند موظف است درخواست چاپ قرآن مورد نظر خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدهد و این وزارتخانه آن قرآن و درخواست را به اداره نظارت بر چاپ و نشر می فرستد و ما اینجا بررسی می کنیم.

معاون نظارت بر چاپ و نشر سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به روند تصحیح، صدور مجوز چاپ و نشر قرآن کریم تأکید کرد: ناشر موظف است بعد از اینکه مجوز چاپ را دریافت کرد برای توزیع آن نیز مجوز دریافت کند چون الان بیش از 99 درصد اشکالها در حین چاپ به وجود می آید لذا اخذ مجوز نشر نیز پس از چاپ صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه به دلیل تنوع کتابت و تعداد قرآنها بیش از 60 مصحح قرآن در زمینه تصحیح و بررسی قرآنها فعالیت می کنند، یادآور شد: در هر مرحله از تصحیح، 5 مصحح بر روی قرآن کار می کنند و با توجه به نوع قرآنها این تعداد مصحح ممکن است افزایش یابد. مصححین ما فارغ التحصیلان رشته الهیات، ادبیات عرب، قرآن و حدیث و حفاظ و قاریان قرآن هستند که این افراد وقتی متقاضی تصحیح در اداره نظارت می شوند ارزیابی اولیه بر روی آنها انجام شده و در صورت پذیرش در حین خدمت سه دوره آموزشی تخصصی نسبت به کتابت و علامت گذاری برای آنها برگزار می شود.

قرآنهای چاپی ایران در حدود 65 نوع خوشنویسی می شوند/ انجام 100 ترجمه قرآن در ایران

حاجی شریف با اشاره به تنوع خوشنویسی و کتابت قرآن در ایران گفت: در کشورهای دیگر یک یا دو نوع کتابت بیشتر نیست اما در ایران خوشبختانه یا متأسفانه اینطور نیست یعنی در شرق کشور ایران نوع کتابت و علامت گذاری از هند و پاکستان تبعیت می کند و در غرب کشورمان یا در خوزستان بیشتر شیوه عربی معمول است و در مرکز کشور از شیوه ای که بیش از 10 قرن در کشورهای اسلامی متداول بوده تبعیت می شود به همین خاطر مصححان مسلط به انواع و اقسام کتابتها و علامت گذاری ها هستند.

وی با تأکید بر تنوع خوشنویسی قرآن کریم در ایران گفت: در برخی کشورها نهایت 5 نوع خوشنویسی در قرآنهای چاپی خود اعمال می کنند اما در ایران بیش از 65 نوع خوشنویسی در قرآنها انجام می شود که عمده در خط نسخ و پس از آن نستعلیق و ریحان است.

معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم در رابطه با علت تنوع کتابت و علامت گذاری قرآن در ایران گفت: مردم ساکن در شرق کشور ما به دلیل همسایگی با کشورهای پاکستان و افغانستان سالها است از یک نوع کتابت قرآن استفاده می کنند و نمی توان آنها را حذف کرد و لذا سازمان اوقاف در سالهای اخیر تیم تحقیقاتی را در قم تشکیل داد و با همکاری سازمان دارالقرآن توانستند قرآنی با رسم الخط قیاسی بنویسند که کتابت آن بر اساس قرائت انجام گرفته است.



حاجی شریف با اشاره به تعداد زیاد ترجمه های قرآن در ایران یادآور شد: بیش از 100 ترجمه قرآن تا کنون صورت گرفته است که از این تعداد 15 ترجمه به زبان غیرفارسی و حدود 85 تا 90 ترجمه فارسی است که بیشتر اینها مربوط به بعد از انقلاب است به ویژه در 10 سال اخیر تعداد ترجمه های قرآن بسیار زیاد شده است.

تقاضای صدور مجوز چاپ قرآن از دیگر کشورها

وی یادآور شد: می توانیم امروز ادعا کنیم که قرآنهای چاپی با مجوز ایران بدون غلط است و به همین دلیل از کشورهای دیگر با تقاضای تصحیح قرآن مواجه هستیم و آنها قرآنهای چاپی خود را به ما داده و ما بعد از تصحیح به آنها برگردانده و در کشور خود قرآن را چاپ می کنند و حتی یکی از کشورهای عربی از ما درخواست صدور مجوز چاپ و نشر داشت که هفته گذشته این مجوز برای آنها صادر شد.

معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم با اشاره به آغاز نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلی تهران از 6 مردادماه گفت: سازمان دارالقرآن نیز به مانند سالهای گذشته در این نمایشگاه حضور دارد و حدود 108 ترجمه قرآن در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی در رابطه با خرید قرآن توصیه هایی اعلام کرد و گفت: توصیه اول من به ناشران است که قرآن را با کیفیت خوب چاپ و با کیفیت بالاتر صحافی کنند. الان حدود 700 ناشر قرآن در بخش چاپ 30 جزء فعالیت می کنند و حدود 1000 ناشر قرآنی که چاپ کننده قرآن 30 جزء و کمتر هستند.



وی با گلایه از صحافی نامناسب برخی کتابهای قرآن تأکید کرد: قرآن به مانند دیگر کتابهایی که یکی دو بار می خوانند نیست بلکه حداقل روزی دوبار در مساجد کشور استفاده می شود و باید از صحافی مناسب برخوردار باشد.

توصیه هایی در خرید قرآن/ فروش 120 هزار تومانی قرآنی به ارزش 20 هزار تومان!

حاجی شریف در ادامه توصیه هایی در مورد خرید قرآن به مردم داشت و گفت: مردم به کیفیت چاپ و صحافی قرآن توجه کنند و از خرید قرآن فاقد دوخت یا تنظیف انتها و ابتدایی خودداری کنند.

وی با اظهار تأسف از قیمتهای غیرواقعی و گران برخی قرآنها گفت: متأسفانه الان نظارت خوبی بر قیمت قرآن نیست، مثلا قرآنی با 3 یا 5 هزار تومان تمام می شود اما 10 هزار تومان فروخته می شود که مردم باید توجه کنند یا در پشت برخی از قرآنها نوشته شده که هدیه این قرآن بیش از 14 هزار تومان جایز نیست وقتی این عبارت را می بینیم تصور می کنیم این قرآن 20 هزار تومان می ارزد که 14 هزار تومان نوشته اند در حالیکه اینطور نیست و شاید این قرآن از لحاظ چاپ 5 هزار تومان ارزش داشته باشد و مردم گول این مسائل را نخورند یا قرآنی با کاغذ گلاسه چاپ می کنند و با یک جلد و قاب جذاب حدود 12 تا 20 هزار تومان تمام می شود اما آن را 120 هزار تومان می فروشند!

چاپ قرآن در کشورهای غیر مسلمان/ قرارداد با لبنان چاپ در ایتالیا

معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم با تأکید بر وجود چاپخانه های منحصر به فرد و پیشرفته در ایران نسبت به چاپ قرآن در کشورهای دیگر اظهار تأسف کرد و گفت: از لحاظ کیفیت آنچه در ایران چاپ می شود بسیار قوی تر از دیگر کشورها است و ما نمی دانیم چرا برخی در خارج از کشور قرآن را چاپ می کنند.

وی افزود: گاهی چاپ قرآن را به کشورهای مسلمان می برند که شاید اشکالی نداشته باشد مثلا در لبنان به شرط اینکه در خود

لبنان چاپ شود اما متأسفانه قرآن در کشورهای غیرمسلمان چاپ می شود و سفارش مثلا با کشور لبنان بسته می شود اما چاپ قرآن در ایتالیا یا چین انجام می شود که این اصلا درست نیست. قرآن قداستی دارد و آداب و رسومی باید در قبال آن انجام گیرد.

حاجی شریف با گلایه از سفارش چاپ قرآن و یا تابلوهای قرآنی تولید چین افزود: بیشترین قرآنهای چاپی در چین قرآنهای 30 جزء است که اینها دارای کد مخصوصی است که با قلم گویا خوانده می شود که برای ورود آن به کشور از طریق وزارت ارشاد بررسی آن به دست ما می رسد و اگر اشکالی نداشته باشد اجازه ورود می دهیم. درباره قلمها اشکالاتی دیده شد و ما اعلام کردیم که آن را درست کردند. البته چینی ها دنبال انحراف نیستند و این زبان را نمی فهمند و تنها دنبال تولید و پول هستند اما به هر حال چاپ قرآن در کشورهای دیگر اصلا درست نیست.