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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

وزیر کار به مهر خبر داد:

ادغام بانک قرض‌الحسنه و صندوق مهر رضا با دستور رئیس جمهور

ادغام بانک قرض‌الحسنه و صندوق مهر رضا با دستور رئیس جمهور

وزیر کار و امور اجتماعی خبر داد: ادغام بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق مهر امام رضا (ع) با دستور رئیس جمهور بررسی می‌شود.

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی برای بررسی طرح ادغام بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق مهر امام رضا (ع) که به دستور رئیس جمهور صورت می گیرد، خبر داد و گفت: این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: نتایج پیگیری این دستور رئیس جمهور در آینده نزدیک و پس از کارشناسی های لازم اعلام می شود.

شیخ الاسلامی در پاسخ به این سئوال که چه زمانی کارگروه بررسی خود را انجام خواهد داد؟ بیان داشت: ادغام بانک قرض الحسنه مهر ایران با صندوق مهر امام رضا (ع) هنوز قطعی نشده است، اما به محض نتیجه گیری نهایی، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.

این در حالی است که مدیر حقوقی صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) گفته است: ادغام صندوق مهر امام رضا (ع) با بانک قرض الحسنه مهر ایران خلاف قوانین کشوری است.

علی عظیم زاده افزوده است: برطبق قوانین موجود در قانون اساسی کشور ادغام بانک یا موسسه غیر دولتی با موسسه دولتی امکان پذیر نیست و ادغام  بانک قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) با بانک قرض الحسنه مهر ایران با موانع قانونی متعددی مواجه بوده و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

پیش از این، معاون وزیر کار خبر داد: دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دستور ادغام بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق مهر امام رضا (ع) با یکدیگر را صادر کرد.

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر با اشاره به دستور جدید دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری برای ادغام بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق مهار امام رضا (ع)، گفته بود: با دستور رئیس جمهور، ادغام صندوق مهر امام رضا (ع) و بانک قرض الحسنه قطعی شده است.

معاون وزیر کار اظهار داشته بود: برای این منظور با مسئولیت وزیر کار و امور اجتماعی و با حضور بانک مرکزی و صندوق مهر امام رضا (ع) موضوع مربوط به چگونگی اجرای این دستور پیگیری خواهد شد. فروزان مهر ادامه داد: قرار است به زودی برای عملیاتی شدن این ادغام جلساتی برگزار شود.
 
به گزارش مهر، صندوق مهر امام رضا (ع) که اولین مصوبه دولت نهم نام گرفته، از سال 84 تاکنون فعالیت داشته است، ضمن اینکه این صندوق در حال حاضر فقط تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می کند. در همین حال، بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز از سال 85 با مصوبه شورای اقتصاد تشکیل شده است.
کد مطلب 1370917

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