پیکر شهید نیروی انتظامی در قزوین تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر استوار اکبر بهرامی مویینی از ماموران فرماندهی انتظامی استان قزوین که درحین عملیات به شهادت رسیده بود ظهر شنبه بر روی دستان مردم شهید پرور قزوین و الوند تشییع شد.

پیکر شهید بهرامی از مقابل امامزاده اسماعیل تا امامزاده حسین شهر قزوین تشییع و سپس برای خاکسپاری به گلزار شهدای شهر الوند منتقل شد.

شهید اکبر بهرامی از ماموران پاسگاه انتظامی محمد آباد بوئین زهرا روز پنجشنبه ششم مرداد در هنگام تعقیب و گریز با قاچاقچیان بر اثر سانحه تصادف به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در این حادثه که درجاده بوئین زهرا اتفاق افتاد دو مامور دیگر نیز مجروح شدند که حال یکی از آنها وخیم است.