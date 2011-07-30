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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

رکنی در گفتگو با مهر:

اعزام هیئت تجاری از البرز به ترکیه در آینده نزدیک

اعزام هیئت تجاری از البرز به ترکیه در آینده نزدیک

کرج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان البرز گفت: به دنبال انجام هماهنگی ها هیئت تجاری از البرز در آینده نزدیک به ترکیه اعزام می شود.

غلامرضا رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقدمات اعزام هیئت تجاری به کشورهای آفریقای جنوبی با حضور سفیر این کشور در استان البرز انجام گرفت و در آینده نزدیک هیئت تجاری دیگری نیز به ترکیه اعزام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: به دنبال توسعه افقهای جدید تجاری استان البرز هستیم و زمینه های مورد نیاز این امر با هماهنگی بخشهای ذیربط فراهم می شود.

این مسئول با اشاره به برنامه ریزی صورت پذیرفته در سازمان بازرگانی در خصوص جذب هیئتهای تجاری خارجی و اعزام هیائتهای تجاری استان به سایر کشورها این اقدامات را با اهمیت دانست.

وی عنوان کرد: بازدید هیئتهای تجاری کشورهای لبنان وعراق از استان و ارزیابی توانمندی های صادراتی آن از دیگر برنامه های تدوین شده معاونت توسعه تجارت خارجی است.

رکنی یادآور شد: نشستهای مشترک تجار استان البرز و بازرگانان خارجی در دراز مدت به نفع استان است که امیدواریم دریک اقدام عملی این امر مهم نیز محقق شود.
 

کد مطلب 1370935

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