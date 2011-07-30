محمد طباطبایی در حاشیه بازدید از پروژههای آبی و خاکی نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال جهاد اقتصادی توسعه گلخانهها، توسعه تعاونیهای تولید و طرحهای مرتبط با بهینهسازی آب از اولویتهای مهم دیگر این سازمان است.
وی با اشاره به فراهم کردن گسترش تدریجی مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی، افزود: حمایت و تولید محصول سالم و اورگانیک با هدف توسعه و صادرات و ارتقاء سلامت جامعه در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، با بیان اینکه توسعه و تقویت خدمات بهداشتی، درمانی و نظارتی دامپزشکی به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات دامی، مد نظر قرار دارد، از احداث استخرهای دومنظوره کشاورزی و پرورش ماهی بهطور همزمان، توسعه باغهای مثمر با استفاده از کشت نهالهای گواهی شده و اجرای برنامه جامع بهبود محصول زعفران خبر داد.
طباطبایی گفت: پنج کشاورز و تولیدکننده برتر کشوری در زمینههای تولیدکننده نمونه صنایع تبدیلی لبنی، گاودار نمونه، کارخانه نمونه تولید خوراک و دام و طیور، پنبهکار نمونه، مرکز نمونه جمعآوری شیر از خراسان رضوی انتخاب و معرفی شدند.
وی با اشاره به اینکه یک نفر از تولیدکننگان نمونه از شهرستان نیشابور است، افزود: علت انتخاب این برترینها، کاهش هزینههای تولید، بهرهوری و بهبود تولید محصولات کشاورزی و همچنین استفاده از دانش بومی و تلفیق آن با تجربه و دانش نوین است.
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