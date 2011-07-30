بناب از چهارماه گذشته مدیر آموزش و پرورش ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، معمولاً رسم بر این است در مراسمی که مدیر اداره ای تودیع می شود، در همان مراسم مدیر جدید نیز معرفی شود؛ ولی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی چهارماه پیش مدیر آموزش و پرورش بناب را تودیع کرده و بعد از گذشت این مدت هنوز مدیر جدید آموزش و پرورش را معرفی نکرده اند.



اظهارنظرهای متعددی از سوی مسئولان استان و البته برخی مسئولان شهرستان مبنی بر عدم وجود هیچگونه مشکلی در معرفی مدیرجدید آموزش و پرورش بناب صورت می گیرد.



گذشته از شایعات و حرف و حدیثهای گوناگون، این سئوال مطرح می شود که به راستی "بود و نبود" مدیر آموزش و پرورش برای بناب با وجود حدود هزارو 500 فرهنگی و حدود 25 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوتی به حال این شهرستان و مردمانش نمی کند؟!



وزیر آموزش و پرورش در همایش سالانه مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور که اخیراً برگزار شد، مأموریت های جدیدی را به آموزش و پرورش ها محوّل کرد که نیاز به برنامه ریزی دقیق مدیران آن دارد.



آنچه مسلّم است این که شهرستان بناب به مدیریتی توانمند و متخصص درآموزش و پرورش نیازمند است تا بتواند عملکردی قوی و در شأن فرهنگیان و دانش آموزان و مردمان فهیمش داشته باشد و وضعیت فعلی را بهبود بخشد.



انتظار مردم شهرستان بناب از نماینده عالی دولت در شهرستاناین است که در راستای تحقق بخشیدن به اظهارات خود در جلسات و نشست های مختلف که مدیران استان در جابجایی هر یک از مسئولان شهرستان با فرمانداری هماهنگی لازم را بعمل آورند و در معرفی افراد از مدیران متخصص و متعهد استفاده کنند، در خصوص معرفی مدیر آموزش و پرورش بناب نیز مسئولین آموزش و پرورش استان را ملزم کنند تا هرچه سریعتر این شهرستان را در آستانه ورود به سال تحصیلی جدید از بلاتکلیفی نجات دهند.

شهرستان بناب با 130 هزار نفر جمعیت در جنوب مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده و چهار ماه است که آموزش و پرورش این شهرستان همچنان بصورت سرپرست اداره می گردد.