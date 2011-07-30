انتخابات خانه مطبوعات هرمزگان شهریور برگزار می شود/تجلیل از 200 خبرنگار

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پاکزاد بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اکنون بروی برگزاری مراسم روز خبرنگار تمرکز کرده و این روز را با همکاری استانداری هرمزگان، اداره ارشاد و اهالی رسانه برگزار خواهیم کرد، بیان داشت: انتخابات خانه مطبوعات در موعد مقرر و در پایان دوره فعلی برگزار می شود و مجمع عمومی به عنوان تنها مرجع صاحب صلاحیت در موضوع پذیرش اساسنامه و برگزاری انتخابات است و گذشته به خوبی نشان داده که فشارها و تکروی ها و بی اخلاقیهای رسانه ای خللی در ادامه این راه نمی تواند ایجاد کند.

وی در خصوص دیدار اخیر خانه مطبوعات با سرپرست اداره کل ارشاد هرمزگان عنوان کرد: بند به بند و خط به خط خبر روابط عمومی این خانه درست بوده و مستندات و نوار صوتی این مراسم در اختیار اهالی رسانه برای شفاف سازی و قضاوت قرار می گیرد.

مدیر عامل خانه مطبوعات هرمزگان با تاکید بر تجلیل از خبرنگاران شهرستانی و تمام فعالان حوزه رسانه گفت: بیش از 200 خبرنگار حوزه رسانه در مراسم 17 مرداد تجلیل می شوند.

وی گفت: تمهیدات لازم در خصوص برگزاری روز خبرنگار اندیشیده شده و امیدواریم این روز با همدلی و همراهی حوزه فرهنگ برگزار شود.