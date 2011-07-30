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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

مخالفان یمنی:

سازمان ملل طرح جدیدی برای حل بحران یمن ارائه نکرده است

سازمان ملل طرح جدیدی برای حل بحران یمن ارائه نکرده است

سخنگوی احزاب مخالف رژیم یمن با اشاره به رایزنی فرستاده ویژه سازمان ملل در این کشور وی را فاقد طرح جدید برای حل بحران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمد قحطان" گفت: ما مشکلی با مشارکت در نشست گفتگوهای ملی تحت نظارت سازمان ملل متحد نداریم، اما این موضوع مشروط به برپایی نشست پس از تکمیل روند انتقال قدرت از رژیم مطابق چارچوبهای مورد توافق است.

وی افزود: مذاکراتی که "جمال بن عمر" فرستاده ویژه سازمان ملل با گروههای سیاسی یمنی انجام داد طرح جدید بین المللی برای خروج یمن از بحران در بر نداشت.

سخنگوی احزاب اللقاء المشترک هر گونه توافق احزاب مخالف با حزب کنگره مردمی حاکم برای تشکیل شورای ریاست مرکب از یازده عضو به ریاست "عبد ربه منصور هادی" معاون عبدالله صالح را رد کرد.

شایان ذکر است که پس از گذشت حدو شش ماه از اعتراض های مردمی در یمن افق روشنی پیش روی آن وجود ندارد و هر از گاهی تلاشهای خارجی برای خروج بن بست صورت می گیرد. این درحالی است که مردم یمن با دخالت خارجی به ویژه عربستان و آمریکا در امور داخلی خود مخالف هستند.

کد مطلب 1370973

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