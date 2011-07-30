توجه به درخواستهای مردمی به توسعه پایدار کشاورزی فارس کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رجایی در نخستین جلسه گردهمایی مدیران ارزیابی عملکرد پاسخگویی به شکایات منطقه چهار وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: رسیدگی و پاسخگویی به بیش از سه هزار و 400 درخواست مردمی پیرامون مسائل کشاورزی در سفر استانی هیئت دولت در دور سوم ازجمله اقداماتی بوده که توسط مدیریت عملکرد سازمان جهاد کشاورزی فارس انجام گرفته است.

وی عنوان کرد: علاوه بر در دست اقدام بودن ایجاد سامانه پاسخگویی به شکایات و درخواستها در سال جاری جهت تسریع در امر خدمت رسانی "میز خدمت" نیز در سازمان جهاد کشاورزی فارس راه اندازی می شود.

وی بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی فارس در نظر دارد تا دفتر مستقلی تحت عنوان "میز خدمت" در سازمان جهاد کشاورزی با حضور یکی از مدیران سازمان با اعطای اختیارات لازم ایجاد کند که مراجعین ضمن استقرار در محل انتظار مناسب بدون حضور در واحدهای داخلی خدمت مورد نیاز خود را صرفا از این دفتر دریافت کند و مدیریت ارزیابی عملکرد نیز موظف شده به صورت مستمر موارد را بررسی کرده و گزارش عملکرد میز خدمت را هر سه ماه یکبار به بالاترین مقام دستگاه ارائه کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز در بخش دیگری از این مراسم بیان کرد: بزرگترین افتخار سازمان جهاد کشاورزی فارس این است که تولیدکنندکان مرغ و تخم مرغ استان، یکی از فراگیرترین غذای مردم در حد نیاز را تولید و به سایر استانها نیز صادر می کنند.

اسماعیل پور ادامه داد: فارس با دارا بودن یک هزار و 400 واحد مرغداری گوشتی و 27 مزرعه مرغ تخم گذار فعال از معدود استانهایی است که دارای مزرعه مرغ اجداد است و سه مزرعه مرغ مادر نیز وظیفه تولید بخشی از جوجه یک روزه استان را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه تولید سرانه شیر در استان 135 لیتر و نیاز سرانه 168 لیتر است، اظهار داشت: فارس در تولید گوشت قرمز جائز مقام دوم کشوری است.