به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد تقی زاهدی رئیس بخش دشمن شناخت نوزدهمین نمایشگاه قرآن گفت: نرم افزار "پژوهه شیطان" اولین نرم افزار تولید شده در زمینه شیطان شناسی است که موضوعاتی از قبیل پژوهه صهیونیسم، قاموس کتاب مقدس، پروتکلهای دانشوران یهود، دنیا بازیچه یهود، بیت المقدس، فمینیسم و ... در آن گنجانده شده است.

وی افزود: این نرم افزار شامل 18 مقاله اصلی و 86 مقاله تکمیلی است که بیش از 3 هزار عکس جمع آوری شده با قابلیت تخصصی و ارائه تصویری جدید و متفاوت اما مستند از صهیونیسم جهانی، 20 جلسه سخنرانی متناسب با موضوعات، 8 فیلم و مستند کوتاه در آن گنجانده شده است.