به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها که روز جمعه و با حضور 10 تیم از 10 استان مختلف کشور در محل سالن بانوان مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، موی تای کاران استان تهران با کسب 6 مدال طلا و یک نقره عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند و تیم های اصفهان و آذربایجان غربی نیز به ترتیب با کسب 2 و یک مدال طلا عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

رقابت های موی تای قهرمانی بانوان کشور که حکم انتخابی تیم ملی را برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان نیز داشت، با حضور 125 فایتر از استان های کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان، گیلان، تهران، آذربایجان غربی، اصفهان، یزد و اردبیل در 9 وزن برگزار شد که طبق اعلام کمیته فنی انجمن موی تای ملی پوشان این رشته طی هفته آتی و بعد ار بررسی های لازم اعلام خواهند شد.