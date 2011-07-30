به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان قرار است با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن فرهنگی ناشران کتابهای آموزشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش (موسسه فرهنگی منادی تربیت)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و چند سازمان و نهاد دیگر این نمایشگاه را برگزار کند.
دومین نمایشگاه دانشآموزی و عرضه محصولات فرهنگی از 8 تا 16 مهر ماه در سالن مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری حجاب برپا میشود.
ناشران کتاب کودک و نوجوان، ناشران کتابهای آموزشی و کمک درسی، تولیدکنندگان و فروشندگان لوازمالتحریر و لوازم کمک آموزشی، نمایندگیها و فروشندگان رایانه و نرمافزار و لوازم جانبی رایانه و عرضهکنندگان محصولات دانشآموزی و تجهیزات مدارس میتوانند در صورت تمایل برای ثبت نام و اجاره غرفه به دفتر انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان مراجعه کنند.
ثبت نام از ناشران برای حضور در این نمایشگاه در محل این انجمن واقع در خیابان کریم خان زند، ابتدای حافظ، کوچه هورچهر، پلاک 13، طبقه دوم انجام میشود و علاقمندان تا پایان مرداد ماه فرصت دارند فرمهای تکمیل شده جهت ثبت نام را به دفتر انجمن تحویل دهند.
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