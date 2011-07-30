به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان قرار است با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن فرهنگی ناشران کتاب­های آموزشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش (موسسه فرهنگی منادی تربیت)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و چند سازمان و نهاد دیگر این نمایشگاه را برگزار کند.

دومین نمایشگاه دانش­آموزی و عرضه محصولات فرهنگی از 8 تا 16 مهر ماه در سالن مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری حجاب برپا می‌شود.

ناشران کتاب­ کودک و نوجوان، ناشران کتاب‌های آموزشی و کمک درسی، تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم­التحریر و لوازم کمک آموزشی، نمایندگی­ها و فروشندگان رایانه و نرم­افزار و لوازم جانبی رایانه و عرضه­کنندگان محصولات دانش­­آموزی و تجهیزات مدارس می­توانند در صورت تمایل برای ثبت نام و اجاره­ غرفه به دفتر انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان مراجعه کنند.

ثبت نام از ناشران برای حضور در این نمایشگاه در محل این انجمن واقع در خیابان کریم خان زند، ابتدای حافظ، کوچه­ هورچهر، پلاک 13، طبقه­ دوم انجام می‌شود و علاقمندان تا پایان مرداد ماه فرصت دارند فرم­های تکمیل شده جهت ثبت نام را به دفتر انجمن تحویل دهند.