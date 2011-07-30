تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی قانونی در بالاترین حد استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نورس پیش از ظهر شنبه در بازدید فرمانده نیروی انتظامی و معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی از پزشکی قانونی استان اظهارداشت: به دلیل محدود بودن سقف اعتبارات استانی و سازمانی نمی توان آزمایشگاه اداره کل را در بخش سم شناسی قانونی، آسیب شناسی قانونی و سرولوژی بطور تخصصی راه اندازی کرد.

نورس افزود: این مهم بدون حمایت جدی مسئولان در بحث اعتبارات تملک و جاری بویژه خرید ملزومات مصرفی امکان پذیر نیست.

وی اظهار داشت: در صورت حمایت مسئولان و راه اندازی آزمایشگاه بطور تخصصی از ارجاع نمونه های آزمایشگاهی به استان های مجاور با توجه به حساسیت موضوع جلوگیری شود.

به گفته این مسئول با راه اندازی این آزمایشگاه ها در پزشکی قانونی استان شاهد رفع اطاله دادرسی و تسریع در روند پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی خواهیم بود.

انتقال سالن تشریح و آزمایشگاه، نقش مهمی در کاهش اعتراضات مردم داشت

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از انتقال سالن تشریح پزشکی قانونی به بیمارستان امام رضا(ع) و آزمایشگاه این اداره به مرکز اورژانس 115 بیرجند خبر داد و گفت: این مکان ها قبلا در محل اداره پزشکی قانونی و در مرکز شهر بود که انتقال این مهم در کاهش اعتراضات مردم و همسایگان بسیار موثر بود.

نورس با اشاره به سختی و حساسیت کار در پزشکی قانونی و عدم امنیت برای پزشکان و پرسنل خواستار استقرار نیروی انتظامی در پزشکی قانونی استان شد.

وی بیان کرد: با پیگیری های جدی انجام شده وهمکاری ستاد سازمان و قول مساعدت معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی در صورت تخصیص یک سوم از اعتبار پروژه ساخت اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی که از مصوبات سومین سفر رئیس جمهوری به استان است امسال شاهد آغاز عملیات ساخت این پروژه خواهیم بود.

نورس همچنین خواستار همکاری و کمک ویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان در خصوص تخصیص اعتبار و تامین نمونه های مصرفی مورد نیاز دستگاه های آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان در تعیین استانداردهای لازم و پاسخگویی به مراجع قضایی و انتظامی شد.