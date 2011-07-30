پخش ویژه "صبح بخیر ایران" در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "صبح بخیر ایران"، در روزهای ماه مبارک رمضان، با بخشهای ویژهای چون پخش روزانه دعاهای مخصوص ماه رمضان، گفتار کوتاه یکی از روحانیون برجسته، پیرامون فضائل ماه مبارک رمضان به مدت پنج دقیقه در هر روز و شرکت یکی از روحانیان مطرح به صورت سه روز در هفته و گزارشهایی از افطاریهای ساده و مهمانیهای عصرگاهی بدون تجمل و روز شمار ماه مبارک رمضان پخش میشود.
این برنامه به تهیهکنندگی امیرعباس حدسنی، در گروه اجتماعی شبکه یک تولید میشود و ساعت 6 تا 9 روزهای شنبه تا چهارشنبه روی آنتن میرود.
برنامه "سیمای خانواده" کاری از گروه اجتماعی شبکه یک سیما، بخشهایی چون چیدمان سفرههای ایرانی در ماه مبارک رمضان پخش میشود. در این برنامه آشپزهایی از مناطق مختلف ایران حضور خواهند یافت و طبخ غذاهای محلی مخصوص ماه رمضان را آموزش میدهند.
گفتارهایی از ابوالفضل بهرامپور درباره کرامات ماه مبارک رمضان، نیایش های ماه رمضان با اجرای ژاله صادقیان و حضور خیرین و مهمانان ویژه به صورت روزانه در استودیوی برنامه از بخشهای دیگر "سیمای خانواده" ویژه پخش در ایام ماه مبارک رمضان است.
این برنامه به تهیهکنندگی سیده فتانه سجادی، در ساعت 10:30 تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه از شبکه یک پخش میشود.
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