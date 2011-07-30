به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری که به منظور شرکت در اولین همایش معاونین و کارشناسان امور فرهنگی ادارات کل ارشاد استان‌ها به استان مازندران سفر کرده بود، بعد از اتمام برنامه، ضمن بازدید از این مجتمع صنعتی، از توانمندی کارکنان این مجتمع در ارتقای فعالیت‌های تولیدی در مقابله با تحریم کشورهای غربی تقدیر و تشکر کرد.

در این بازدید که در آن مدیرکل ارشاد مازندران و سرپرست دفتر امور چاپ معاونت، بهمن دری را همراهی می‌کردند، مدیران این مجتمع صنعتی گزارشی از روند فعالیت‌ها و اقدامات این کارخانه ارائه کردند.

دری با توجه به توانمندی نیروهای داخلی و وجود پتانسیل ارتقای ظرفیت تولید٬ خواستار افزایش تولیدات سالیانه این کارخانه شد و افزود: باید برای خودکفایی در تامین کاغذ روزنامه ها کشور تلاش کنیم.

وی همچنین از پیگیری حمایت‌های قانونی از این مجتمع ملی در هیئت دولت خبر داد و گفت: قطعاً موضوع حمایت‌های قانونی از این کارخانه را به طور جدی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت دولت پی خواهیم گرفت.

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد در این بازدید بر اهتمام دولت در آماده‌سازی بسترهای لازم جهت خودکفایی برای بهرگیری از تولیدات داخلی تاکید کرد و گفت: امیدواریم شاهد بهره برداری کامل از توان و ظرفیت داخلی و خودکفایی در عرصه کاغذ باشیم.

کارخانه صنایع چوب مازندارن در حال حاضر با ظرفیت تولید سالیانه 175 هزار تن کاغذ روزنامه، چاپ و تحریر 50 درصد از نیاز کشور را برطرف می‌کند.