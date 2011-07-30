حوزه هنری مازندران زندگی آیت الله کوهستانی را مستند می کند

مدیر حوزه هنری مازندران در این باره به مهر گفت: پس از ساخت موفق زندگی سعید العلماء بارفروش و پخش آن در شبکه های یک، چهار و قرآن، این بار حوزه هنری مازندران تصمیم به ساخت زندگی آیت الله کوهستانی گرفته است.

عزیز الله محمدپور افزود: برای تولید این فیلم اعتباری بالغ بر 20 میلیون تومان بر آورد شده که پس از تایید از طرف شورای فیلم، ساخت آن آغازخواهد شد.

وی اظهار داشت: در سال جاری این مرکزتوانست در بخش فعالیت های بومی با دوبله محلی فیلم های سینمایی ویژه کودکان و نوجوانان درجهت تقویت گویش مازندرانی و در بخش دفاع مقدس با ساخت انیمیشن زندگی شهید کشوری و شهید بصیر با هدف احیاو گسترش فرهنگ دفاع مقدس در این راه گامهایی را بردارد.

مدیر حوزه هنری مازندران گفت: این مرکز سعی دارد هرساله با هدف ارتقای فرهنگ بومی و تقویت پایه های فرهنگی جامعه اقدام به تولید آثاری با محتوای دفاع مقدس، دینی و بومی کند.