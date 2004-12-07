فيگارو: مشرف تا ساعاتي ديگر وارد پاريس مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه فيگارو، مشرف صبح روز سه شنبه به وقت انگليس، لندن را به مقصد فرانسه ترك مي كند.

روابط دوجانبه مهمترين موضوع مورد مذاكره ميان مشرف و شيراك خواهد بود. همچنين قرار است روساي جمهور فرانسه و پاكستان درباره موضوعات مورد علاقه في ما بين از جمله روند صلح هند و پاكستان، بازسازي افغانستان، عراق، مبارزه با تروريسم و اصلاحات سازمان ملل نيز گفتگو نمايند.

همچنين پرويز مشرف با سردبيران، روشنفكران و نمايندگان روزنامه و رسانه هاي فرانسوي نيز در پاريس ديدار خواهد كرد.

هدف ديدار مشرف از پاريس تحكيم همكاري ميان اسلام آباد و پاريس به ويژه در زمينه هاي اقتصادي است. خورشيد قصوري، همايون اختر و شيخ رشيد احمد رييس جمهور پاكستان را در اين سفر همراهي مي كنند.

گفتني است مشرف پيش از اين به ترتيب در آمريكا و انگليس بوده و محور مذاكرات خود را با رهبران اين كشورها مبارزه با تروريسم اعلام كرده است.