حفظ شعائر اسلامی ماه رمضان بر همگان واجب است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در این اطلاعیه که نسخه ای از آن روز شنبه به دفتر خبرگزاری مهر ارسال شده آورده است: به منظور مراعات حرمت این ماه شریف و تکریم روزه داران و قشرهای مختلف مردم شرکت کننده در این ضیافت الهی بر تمامی صنوف و واحدهای تجاری و خدماتی واجب ست همچون گذشته ضمن بزرگداشت شعائر اسلامی از ارائه هرگونه خدماتی که موجب تظاهر به روزه خواری شود، پرهیز نموده و ارائه خدمات به مسافران و افرادی را که بنا به حکم شرعی قادر به روزه داری نمی باشند را با حفظ پوشش و رعایت جوانب لازم صورت دهند.

در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: نیروهای انتظامی باید با آن دسته از افرادی که با اعمال مغایر خود احساسات مؤمنان روزه دار را جریحه دار می سازند برخورد قانونی لازم را انجام دهند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگر این اطلاعیه با تاکید بر ضرورت تریج فرهنگ قرآن در این ایام آورده است: مساجد، هیات های مذهبی، حسینیه ها و تکایا باید در برپایی جلسات و محافل، توجه به محتوا بخشی و تبیین مفاهیم قرآنی و ارزشهای دینی و مذهبی را مورد توجه قرار دهند.



