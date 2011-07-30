به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات موی تای قهرمانی بانوان کشور با حضور 10 تیم از 10 استان کشور در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که در نهایت موی تای کاران استان تهران با کسب 6 مدال طلا و یک نقره عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند. تیم های اصفهان و آذربایجان غربی هم دوم و سوم شدند.

مرحله نخست اردوی تیم ملی سافت بال بانوان برگزار شد

مرحله نخست اردوی تیم ملی سافت بال بانوان ایران در دانشگاه ابوریحان شهرستان پاکدشت برگزار شد . این اردو با حضور 75 نفر به مربیگری نجمه حسینی مربی تیم ملی کشورمان برگزار شد. از بین این شرکت کنندگان 30 ملی پوش به مرحله دوم اردو دعوت شده اند. مرحله دوم اردوی تیم ملی سافت بار بانوان ایران از 14 تا 21 مرداد ماه برگزار می شود. این تیم خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی سافت بال زنان آسیا در تایوان(شهریورماه سال جاری) آماده می کند.

سمینار فوتبال دستی برگزار شد

سمینار یک روزه روسای کمیته های فوتبال دستی استان ها در تهران برگزار شد. در این سمینار در خصوص کلاس های آموزشی مربیگری و داوری در استانها، برزگاری لیگ فوتبال دستی در کشور و برنامه های شش ماهه دوم سال بحث و گفتگو شد. سیدرضا فیض آبادی سرپرست انجمن فوتبال دستی کشورمان در این سمینار از فرصت یک ماهه ماه مبارک رمضان برای برگزاری دوره های آموزشی خبر داد و گفت: مسابقات قهرمانی جوانان و امیدهای کشور در دو بخش زنان و مردان بعد از ماه رمضان برگزار می شود. وی افزود: در کنار آن موافقت حضور تیم های ورزشی فوتبال دستی برای حضور در تورنمنت بین المللی تایوان وحضور در جام جهانی فرانسه را هم دریافت کرده ایم.

همکاری فدراسیون با انجمنها در بخش آموزش

مسئول کمیته ارزشیابی آموزش و نظارت فدراسیون انجمن های گفت: فدراسیون نهایت همکاری را با انجمن ها در رابطه با بخش آموزش و برگزاری کلاس‌های مربیگری و داوری دارد. ساسان عزیزیان افزود: بحث آموزش در تمامی رشته های ورزشی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و رشد و پیشرفت هر رشته ورزشی مستلزم اهمیت به آموزش می باشد. فدراسیون انجمنهای ورزشی نهایت همکاری را در بخش آموزش در کلیه انجمن ها داشته و ما تلاش می کنیم تا با فراهم کردن زمینه مساعد در جهت برگزاری کلاس‌های مربیگری و داوری حرکت کنیم.