جدول وضعیت 8 کشور در مقالات علمی/ ایران در کدام رشته پراستنادترین است

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تحلیل استنادی از روشهای مهم علم سنجی است که در ارزیابی علمی و مقایسه کشورها و مؤسسات علمی و حتی دانشمندان به طور انفرادی و بر اساس انتشارات آنان مورد استفاده قرار می گیرد که در این گزارش پراستنادترین کشورها و مؤسسات آموزش عالی با استفاده از داده های ماه ژوئیه2011 میلادی موجود در تامسون رویترز معرفی شده است.

وی یادآور شد: "تامسون رویترز" دانشمندان، نشریات، مؤسسات و کشورها را بر اساس 22 رشته موضوعی کلی رتبه بندی استنادی می کند. برای رتبه بندی هر رشته، آستانه ای از استناد مد نظر قرار می گیرد. به این ترتیب که دانشمندان و مؤسسات آموزش عالی چنانچه بر حسب کل استنادها جزو یک درصد بالا در یک رشته موضوعی باشند انتخاب می شوند.

مهراد اظهار داشت: همچنین کشورها و نشریات علمی نیز باید جزء 50 درصد بالا باشند. این داده های استنادی مربوط است به 10 سال اخیر و هر دو ماه یکبار نیز روزآمد سازی می شود.

رئیس پایگاه استنادی علوم ایران و جهان اسلام اضافه کرد: آخرین داده های پایگاه "تامسون رویترز" بر اساس رشته های 22 گانه و در ارتباط با جدیدترین روزآمد سازی که مربوط به ماه ژوئیه سال 2011 میلادی (مرداد ماه 1390) نشان می دهد که کشور صربستان در 13 رشته از جمله رشته های علوم کشاورزی، زیست شناسی و بیوشیمی، پزشکی بالینی، شیمی، کامپیوتر، علم مواد، مهندسی، داروسازی، فیزیک، علوم گیاهی و دامی، روانشناسی و روانپزشکی و علوم فضا پر استنادترین کشور است.

وی اضافه کرد: کشور جمهوری لیتوانی در اقتصاد و بازرگانی، کشور سریلانکا در علوم زمین، کشور امارات متحده عربی در ایمنی شناسی، کشور ایران در محیط زیست و اکولوژی، کشور پاکستان در ریاضیات، کشور کاستاریکا در رشته های میکروبیولوژی و علوم اعصاب و رفتار و کشور تانزانیا در بیولوژی مولکولی و ژنتیک دارای بیشترین استناد هستند.

ردیف نام کشور رشته پراستناد 1 کشور صربستان علوم کشاورزی، زیست شناسی و بیوشیمی، پزشکی بالینی، شیمی، کامپیوتر، علم مواد، مهندسی،

داروسازی، فیزیک، علوم گیاهی و دامی، روانشناسی و روانپزشکی و علوم فضا 2 جمهوری لیتوانی اقتصاد و بازرگانی 3 سریلانکا علوم زمین 4 امارات متحده عربی ایمنی شناسی 5 ایران محیط زیست و اکولوژی 6 پاکستان ریاضیات 7 کاستاریکا میکروبیولوژی و علوم اعصاب و رفتار 8 تانزانیا بیولوژی مولکولی و ژنتیک

مهراد خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در دو ماه پیش نیز یعنی در ماه می 2011 در رشته زیست شناسی مولکولی و ژنتیک پراستنادترین کشور بود.

وی با اشاره به داده های پایگاه "تامسون رویترز" در زمینه موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پراستناد، گفت: در میان موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، در این دوره دانشگاه ژیانگ نان چین (علوم کشاورزی)، دانشگاه پزشکی وین (زیست شناسی و بیوشیمی و ایمنی شناسی)، دانشگاه چارلز پراگ (شیمی)، دانشگاه پزشکی سایتاما ژاپن( پزشکی بالینی)، مدرسه اقتصاد و مدیریت بازرگانی کپنهاک (اقتصاد و بازرگانی) و دانشگاه فنی Vilnius gediminas لیتوانی (مهندسی) از جمله موسسات پراستناد بوده اند.

رئیس پایگاه استنادی علوم ایران و جهان اسلام یادآور شد: دانشگاه سین سیناتی آمریکا (علوم زمین)، انستیتو علوم و تکنولوژی گوانگ جو در کره جنوبی (علم مواد)، کمپانی gene log inc (ریاضیات)، آژانس مراقبت های بهداشتی (میکروبیولوژی)، پلی تکنیک لوزان در سوئیس (بیولوژی مولکولی و ژنتیک)، کمپانی glaxosmithkline در آمریکا (علوم اعصاب و رفتار)، دانشگاه ردینگ انگلستان (داروسازی)، انستیتو تحقیقات و مطالعات پیشرفته کاتالان اسپانیا ICREA (فیزیک)، انستیتو ملی علوم مرتع و دام چین (علوم گیاهی و دامی)، بیمارستان ZUCKER HILLSIDE در نیویورک (روانشناسی و روانپزشکی)، و دانشگاه پی یر و ماری کوری (علم فضا) از دیگر موسسات پراستناد در ماه گذشته میلادی بوده اند.