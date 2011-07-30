به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن در حاشیه نشست خبری بعدازظهر امروز شنبه باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: قرار نبود همراه تیم به ترکیه بروم. من نیامده ام سربار پرسپولیس شوم و حضورم در این تیم تنها برای کمک بود وقتی احساس می کنم نمی توانم کمک کنم جایی نمی روم.

وی افزود: وقتی حضور من هزینه‌هایی به تیم اضافه می کرد تصمیم گرفتم به ترکیه نروم. با سرپرست تیم هم در این خصوص صحبت کردم و ایشان را متقاعد کردم در این سفر حضور نداشته باشد.

مدیر فنی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه برخی از رسانه ها اعلام کرده اند وی با استیلی مشکل دارد و یا مسائلی در همین زمینه، تاکید کرد: بحثی که توسط رسانه ها مطرح شده طبعا توسط خود آنها باید پاسخ داده شود. من در این زمینه ها صحبتی نکردم و نمی بایست پاسخگو هم باشم.

وی اضافه کرد: این یک چیز خیلی متداول در رسانه هاست. چنانچه حدس و گمان می زنند آن را مطرح می کنند و یک سری تخیلاتی وجود دارد که آن را بیان می کنند و بهتر است شما به جای من از کسانی که این مسائل را بیان می کنند توضیح بخواهید.

مایلی کهن همچنین تاکید کرد: من دیروز به همراه پسرم به تمرین پرسپولیس رفتم اما یکی از روزنامه ها تیتر زده مهندس نعیم مایلی کهن آنالیزور پرسپولیس شد که این نمایانگر همین اتفاقات است.