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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

محمد مایلی کهن:

نیامده‌ام سربار پرسپولیس باشم/ برخی‌ها تخیلات خودشان را می نویسند

نیامده‌ام سربار پرسپولیس باشم/ برخی‌ها تخیلات خودشان را می نویسند

مدیر فنی تیم فوتبال پرسپولیس خود را سربار این تیم ندانست و گفت: حضورم در پرسپولیس تنها برای کمک به این تیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن در حاشیه نشست خبری بعدازظهر امروز شنبه باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: قرار نبود همراه تیم به ترکیه بروم. من نیامده ام سربار پرسپولیس شوم و حضورم در این تیم تنها برای کمک بود وقتی احساس می کنم نمی توانم کمک کنم جایی نمی روم.

وی افزود: وقتی حضور من هزینه‌هایی به تیم اضافه می کرد تصمیم گرفتم به ترکیه نروم. با سرپرست تیم هم در این خصوص صحبت کردم و ایشان را متقاعد کردم در این سفر حضور نداشته باشد.

مدیر فنی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه برخی از رسانه ها اعلام کرده اند وی با استیلی مشکل دارد و یا مسائلی در همین زمینه، تاکید کرد: بحثی که توسط رسانه ها مطرح شده طبعا توسط خود آنها باید پاسخ داده شود. من در این زمینه ها صحبتی نکردم و نمی بایست پاسخگو هم باشم.

وی اضافه کرد: این یک چیز خیلی متداول در رسانه هاست. چنانچه حدس و گمان می زنند آن را مطرح می کنند و یک سری تخیلاتی وجود دارد که آن را بیان می کنند و بهتر است شما به جای من از کسانی که این مسائل را بیان می کنند توضیح بخواهید.

مایلی کهن همچنین تاکید کرد: من دیروز به همراه پسرم به تمرین پرسپولیس رفتم اما یکی از روزنامه ها تیتر زده مهندس نعیم مایلی کهن آنالیزور پرسپولیس شد که این نمایانگر همین اتفاقات است.

کد مطلب 1371045

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