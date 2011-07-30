افتتاح خط تولید مکانیزه مارگارینهای تخصصی در کارخانه گلنان ساوجبلاغ

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه خط تولید مارگارینهای تخصصی مصرفی در نان و شیرینی های لایه ای در کارخانه گلنان پوراتوس در کردان کرج در مراسمی با حضور مسئولان ذیربط افتتاح شد.

این خط با حضور معاونت برنامه ریزی و توسعه استان و مدیرکل صنایع و معادن البرز و فرماندار ساوجبلاغ و جمعی از مسئولان منطقه ای افتتاح شد.

شرکت گلنان پوراتوس بزرگترین تولید کننده بهبود دهنده های آرد و مارگارین در کشور است.

ساوجبلاغ از مهمترین مناطق صنعتی استان البرز است و تعداد قابل توجهی کارخانه و واحدهای مختلف صنعتی را در خود جای داده است.