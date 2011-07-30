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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

افتتاح خط تولید مکانیزه مارگارینهای تخصصی در کارخانه گلنان ساوجبلاغ

افتتاح خط تولید مکانیزه مارگارینهای تخصصی در کارخانه گلنان ساوجبلاغ

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر:خط تولید مارگارینهای تخصصی مصرفی در نان و شیرینی های لایه ای با اعتباری بالغ بر 65 میلیارد ریال در کارخانه گلنان در ساوجبلاغ به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه خط تولید مارگارینهای تخصصی مصرفی در نان و شیرینی های لایه ای در کارخانه گلنان پوراتوس در کردان کرج در مراسمی با حضور مسئولان ذیربط افتتاح شد.

این خط با حضور معاونت برنامه ریزی و توسعه استان و مدیرکل صنایع و معادن البرز و فرماندار ساوجبلاغ و جمعی از مسئولان منطقه ای افتتاح شد.

شرکت گلنان پوراتوس بزرگترین تولید کننده بهبود دهنده های آرد و مارگارین در کشور است.

ساوجبلاغ از مهمترین مناطق صنعتی استان البرز است و تعداد قابل توجهی کارخانه و واحدهای مختلف صنعتی را در خود جای داده است.

کد مطلب 1371049

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