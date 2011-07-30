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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

در چهار ماهه امسال:

شاغلان حمل و نقل گیلان 46 هزار نفر ساعت آموزش دیدند

شاغلان حمل و نقل گیلان 46 هزار نفر ساعت آموزش دیدند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان گفت: در چهار ماهه امسال بیش از دو هزار و 872 نفر از شاغلان بخش حمل و نقل جاده ای اعم از رانندگان، مدیران و متصدیان شرکتهای حمل و نقل استان 46 هزار و 624 نفرساعت آموزش دیدند.

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شاغلان بخش حمل و نقل جاده ای استان ضمن حضور در دوره های آموزشی با موضوعاتی نظیر بدوخدمت کالا، بدوخدمت مسافری، حمل ونقل مواد خطرناک، حمل و مهارایمن بار، ابعاد و اوزان بار، سلامت شغلی رانندگان، قوانین و مقررات حمل و نقل جاده ای، مهارتهای رانندگی، کمک های اولیه و امداد و نجات جاده ای، ترویج و توسعه نماز آشنا شدند که این رقم  نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 691 نفربوده به میزان 4.16 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی اظهارداشت: گذراندن این دوره های آموزشی در راستای کاهش تصادفات جاده ای، افزایش ایمنی سفر، کاهش اثرات زیست محیطی، استفاده بهینه از ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای و ارتقای سلامت روحی و جسمی رانندگان صورت گرفته است.
 
مدیرکل پایانه های گیلان ادامه داد: در راستای اجرای دوره های آموزشی تخصصی رانندگان، آموزش بدو خدمت بخش کالا 652 نفر و بدوخدمت بخش مسافری 92 نفر و همچنین دربخش ضمن خدمت کالا دو هزار و 96 نفر و دربخش مسافری ضمن خدمت 192 نفر در استان طی سالجاری به اجرا گذاشته شد که دربخش بدوخدمت کالا و مسافر، موفق به دریافت دفترچه کار و کارت هوشمند مهارتهای لازم مربوط به حرفه شغلی را فرا گرفتند.
کد مطلب 1371066

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