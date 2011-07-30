به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید قاسمی بعد ازظهر شنبه در جمع 800 مدیر کانون‎های فرهنگی هنری مساجد کشور در چهارمین همایش آموزشی فرهنگی اندیشه‎های آسمانی در مشهد‌‌‌ اظهار کرد: ما یک چارچوب اصلی به نام صحیفه امام خمینی(ره) داریم و نباید از آن عدول کنیم.

وی اظهار داشت: عزت ملت ایران تنها به دلیل دست یافتن به انرژی صلح آمیز هسته ای نیست؛ بلکه به دلیل عزت وکرامتی است که ملت ایران طی سال‎های مختلف کسب کرده است.

این فرمانده دوران دفاع مقدس با بازخوانی صحیفه امام خمینی(ره) از بازگو نکردن بخش‎های مختلف آن برای جوانان انتقاد کرد و افزود: چند روز پیش سالگرد یک اتفاق بسیار بزرگ به نامه پذیرش قطعنامه 598 بود اما بازخوانی این اتفاق را ازهیچ یک از شبکه‎های رادیو و تلویزیون ندیدیم و نشنیدیم.

سردارقاسمی در بخش دیگری از سخنان خود وجود جریانات انحرافی درطول سه دهه انقلاب اسلامی ایران را عدول از تفکرات امام خمینی (ره) عنوان کرد و یادآور شد: برای اینکه به جریانات انحرافی طی سه دهه پی ببریم، فقط و فقط باید صحیفه امام (ره) را بازخوانی کنیم.

این کارشناس مسائل سیاسی، مسجدی‎ها را تاثیرگذار در شکل گیری چارچوب آینده نظام جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و خطاب به مدیران کانون‎های فرهنگی هنری مساجد حاضر در جلسه تاکید کرد: با بازخوانی صحیفه امام خمینی(ره) راه درست را از اشتباه تشخیص دهید و در مسیر آن گام بردارید.