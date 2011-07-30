به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید قاسمی بعد ازظهر شنبه در جمع 800 مدیر کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در چهارمین همایش آموزشی فرهنگی اندیشههای آسمانی در مشهد اظهار کرد: ما یک چارچوب اصلی به نام صحیفه امام خمینی(ره) داریم و نباید از آن عدول کنیم.
وی اظهار داشت: عزت ملت ایران تنها به دلیل دست یافتن به انرژی صلح آمیز هسته ای نیست؛ بلکه به دلیل عزت وکرامتی است که ملت ایران طی سالهای مختلف کسب کرده است.
این فرمانده دوران دفاع مقدس با بازخوانی صحیفه امام خمینی(ره) از بازگو نکردن بخشهای مختلف آن برای جوانان انتقاد کرد و افزود: چند روز پیش سالگرد یک اتفاق بسیار بزرگ به نامه پذیرش قطعنامه 598 بود اما بازخوانی این اتفاق را ازهیچ یک از شبکههای رادیو و تلویزیون ندیدیم و نشنیدیم.
سردارقاسمی در بخش دیگری از سخنان خود وجود جریانات انحرافی درطول سه دهه انقلاب اسلامی ایران را عدول از تفکرات امام خمینی (ره) عنوان کرد و یادآور شد: برای اینکه به جریانات انحرافی طی سه دهه پی ببریم، فقط و فقط باید صحیفه امام (ره) را بازخوانی کنیم.
این کارشناس مسائل سیاسی، مسجدیها را تاثیرگذار در شکل گیری چارچوب آینده نظام جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و خطاب به مدیران کانونهای فرهنگی هنری مساجد حاضر در جلسه تاکید کرد: با بازخوانی صحیفه امام خمینی(ره) راه درست را از اشتباه تشخیص دهید و در مسیر آن گام بردارید.
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