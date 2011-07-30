نشست مدیران غذا و دارو منطقه سه کشور در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کریمی بعدازظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: این نشست با حضور مسئولان حوزه غذا و دارو دانشگاه و دانشکده های بیرجند، بجنورد، سبزوار، گناباد، نیشابور، تربت حیدریه و مشهد در مرکز مراقبتهای اولیه بهداشتی دانشگاه برگزار می شود.

وی منظور از برگزاری این نشست را بحث، تبادل نظر و برنامه ریزی اهداف مهم سازمان غذا و دارو و ارائه برنامه ها و تصمیم گیریهای استان به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد.

غلامرضا کریمی با اشاره به اینکه در برخی از تصمیم گیریهای وزارت بهداشت نظرات شهرستانها مورد استقبال قرار نمی گیرد اظهار داشت: اگر نشستهای و گردهمایی های استان به طور مستمر برگزار و نتایج مطلوبی داشته باشد می تواند در تصمیم گیرهای سازمان غذا و دارو نیز موثر باشد.

وی افزود: در حاشیه این نشست سه کارگاه تخصصی در حوزه های غذا، دارو و آزمایشگاه برگزار و در مورد محورهای مهم از جمله راههای پیشگیری از قاچاق دارو، عوارض جانبی دارو، مصرف منطقی دارو، کیفی سازی مواد غذایی، کنترل کیفی مواد غذایی و نظارت دقیق بر تولید مواد غذایی برگزار می شود.

وی همچنین درباره اقدامات دانشگاه در خصوص شعار امسال سازمان بهداشت جهانی مبنی بر مصرف منطقی دارو گفت: در سال جاری دوره های آموزشی و بازآموزی گسترده ای با رویکرد مصرف منطق دارو و کاهش مصرف داروهای آنتی بیوتیکی ویژه پرشکان و دارو سازان برگزار می شود.

دکتر کریمی با اشاره به اهداف برنامه ریزی شده در افق 1404 و دستیابی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جایگاه برتر جهان اسلام گفت: در این راستا مسئولیت تهیه و چاپ 30 مقاله در نشریات بین المللی برعهده معاونت غذا و دارو دانشگاه قرار گرفته است که با توجه به ظرفیتهای بالقوه این معاونت و حمایتهای مسئولان دانشگاه امیدواریم که این امر محقق شود.