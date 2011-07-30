به کار گیری سلاح کثیف علیه فلسطینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه معاریو با اشاره به به کار گیری سلاح جدید رژیم صهیونیستی علیه تظاهرات کنندگان فلسطینی آورده است : نظامیان اسرائیلی خود را برای تظاهرات احتمالی پس از سپتامبر آماده می کنند.

این روزنامه می افزاید: یکی از سلاحهای جدیدی که اسرائیل آن را علیه فلسطینی ها به کار خواهد گرفت و سلاحی غیر کشنده است که ماده بدبویی پخش می کند که قابل تحمل نیست.

بر اساس این گزارش، نظامیان اسرائیلی هم اکنون از این سلاح استفاده می کنند، اما نسل جدید این سلاح اندازه ای بزرگ و بوی به مراتب بیشتری دارد.

این روزنامه آورده است : نظامیان اسرائیلی و دستگاههای متبوع آنها ترجیح می دهند سلاحهایی را که کشنده نیست، علیه فلسطینی ها استفاده کنند.

روزنامه فوق بیان کرد: سیستم جدید بر روی زره پوش ها نصب می شود و حاوی 6500 لیتر مایع بسیار بد بو است و قرار است 23 دستگاه از آن به نظامیان اسرائیل تحویل داده شود.

شایان ذکر است که قبلا نیز نظامیان رژیم صهیونیستی از تلاش برای به کارگیری سلاحی که منجر به اسهال فلسطینی ها می شود خبر داده بودند.