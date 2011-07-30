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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

درماه مبارک رمضان/

هزار مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف استان کرمانشاه اعزام می شوند

هزار مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف استان کرمانشاه اعزام می شوند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه از اعزام بیش از هزار مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف استان در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد.

حجت الاسلام اسماعیل قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح مهمترین برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: رمضان ماه بندگی و عبادت است و در این ماه ارزشهای اسلامی و دینی باید بیش از گذشته متبلور شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه افزود: اعزام مبلغ، برگزاری کلاسهای قرآنی و احکام، برگزاری محافل انس با قرآن مجید، برگزاری مراسم لیالی قدر و سالروز شهادت امیرالمومنین توسط هیئات مذهبی و حمایتهای مادی و معنوی از فعالان دینی و مذهبی از اهم این برنامه ها است.

وی در ادامه تصریح کرد: برنامه تفسیر قرآن در نقاط ختلف استان کرمانشاه در نظر گرفته شده که طبق برنامه اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام اسماعیل قبادی تاکید کرد: زمینه برگزاری مناسب این برنامه ها در مرکز استان و شهرستان ها مهیا شده و انشاء الله شاهد رشد کمی و کیفی این برنامه ها خواهیم بود.

وی در پایان خواستار توجه هرچه بیشتر به نهادها و متولیان حوزه دینی و فرهنگی از سوی مسئولان عالی رتبه برنامه ریزی کشور شد.

کد مطلب 1371095

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