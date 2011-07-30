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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

گوهردهی اعلام کرد:

تعداد خوشه های صنعتی مازندران افزایش می یابد

تعداد خوشه های صنعتی مازندران افزایش می یابد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: به منظور توسعه صنایع تبدیلی در استان، تعداد خوشه های صنعتی مازندران افزایش خواهد یافت.

ابراهیم گوهردهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشه صنعتی ادوات کشاورزی جویبار در اولین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، آبرسانی، صنایع و ماشین آلات وابسته در مازندران با حضور فعال، به معرفی و عرضه جدیدترین تولیدات خود پرداخته است.

وی اظهـار داشت: با توجه به پتانسیـل بالای استان و نیاز به مکانیزه شدن کشاورزی و اجرای روشهای نوین، با تلفیق دانش و مدیریت، برای دستیابی به رشد صنعتی و توسعه پایدار در مازندران بحث شکل گیری و تقویت خوشه های صنعتی در استان به صورت جدی در حال پیگیری و انجام است.

وی افزود: خوشه صنعتی ادوات کشاورزی جویبار با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با تخصیص غرفه ای به مساحت 105 مترمربع در نمایشگاه بین المللی مازندران شرکت کرده و مورد بازدید و استقبال ویژه مراجعین اعم از مسئولان کشوری و استانی بویژه سجادی معاون آب، خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی و مردم علاقمند قرار گرفت.

گوهردهی تصریح کرد: حضور خوشه های صنعتی در نمایشگاههای مختلف، مزیتها و دستاوردهای فراوانی برای تلاشگران مجموعه صنعت، بدنبال خواهد داشت که می توان به ایجاد همدلی اعضاء و تقویت سرمایه خوشه، معرفی بهتر محصولات به بازار تقاضا، خروج از حالت ایزوله، عقد آسان قراردادهای فروش محصولات،  آشنایی با توانمندیها و کسب تجارب واحدهای برتر در سطح استان و کشوراشاره کرد.

کد مطلب 1371106

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