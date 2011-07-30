به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی در ادامه صحبتهایش در نشست خبری امروز شنبه تیم فوتبال پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: سال گذشته برای نخستین بار تفاهمنامهای با سازمان تربیت بدنی امضا کردیم که بر این اساس 60 درصد از هزینههای باشگاه توسط سازمان و 40 درصد توسط ما تامین شود. که در این بین 6 میلیارد تومان قرار بود از سوی سازمان به ما داده شود که در این بین تنها 5/4 میلیارد در اختیار ما قرار گرفت. متاسفانه از دی ماه پارسال تا اوایل مرداد امسال در حدود 7 ماه یک ریال دریافت نکردیم.
وی اضافه کرد: دلیل این مسئله این بود که به دلیل مشکلات به وجود آمده بین دیوان محاسبات و دولت امکان برداشت پول وجود نداشت. همچنین 5/2 میلیارد تومان هم که قرار بود از جایی تامین شود تامین نشد. امسال هم تفاهمنامهای امضا نکردیم اما در مجموع با همان 5/4 میلیارد سال گذشته قهرمان جام حذفی شدیم در حالی که طبق مطالب عنوان شده برخی باشگاه ها 11، 12 و حتی 18 میلیارد تومان برای یک فصل هزینه کردند.
سرپرست باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه با چنین ارقامی اداره یک تیم لیگ برتری سخت است، ادامه داد: ما امسال دو مشکل داریم ابتدا باید 20 درصد باقی مانده قرارداد فصل گذشته بازیکنان را پرداخت کنیم که امیدوارم این اتفاق تا یکی دو روز آینده رخ دهد همچنین باید 30 درصد پیش قرارداد بازیکنان را پرداخت کنیم.
خبرنگاری پرسید شما در فصلهای گذشته ثابت کردید که از کادر فنی تحت هر شرایطی حمایت می کنید آیا این اتفاق امسال هم رخ خواهد داد؟ وی در این خصوص تاکید کرد: سیاست من مشخص است من به مربیان داخلی اعتقاد دارم. حتی زمانی که تیم 4 بر یک به استقلال اهواز باخت همه انتظار داشتند من کادر فنی را برکنار کنم اما این کار را نکردم و در نهایت تیم در آن سال قهرمان شد. سیاست من حمایت و پشتیبانی است که امسال با اضافه شدن مدیر فنی و کمیته فنی این حمایت ها از کادر تیم بیشتر میشود البته اگر یک روز به این نتیجه برسیم که مانند کرانچار کادر فنی نمی تواند موفق شود هیچ دلیلی وجود ندارد که کادر فنی به کارش ادامه دهد.
کاشانی با بیان اینکه مایلیکهن برای پرسپولیس یک نعمت است، اضافه کرد: من نه اهل وام قرض دادنم و نه اهل چاپلوسی و تملق. وجود مایلی کهن مایه برکت است و ما سیاست تغییرات مقطعی نداریم. استیلی زمان لازم را داشته تا نقاط ضعف تیم را برطرف کند. من به همه گفتم دوستی در اولویت دوم است و در کارهای گروهی هر کس باید وظیفهاش را به نحو احسن انجام دهد. من فقط به انجام صحیح وظایف در وهله اول اهمیت میدهم.
وی اضافه کرد: شاید یک باشگاهی 10 میلیارد تومان راحت هزینه کند اما ما حتی برای یک چایی لیپتون با هم اختلاف داریم. نه استیلی جایمان میتواند به جهنم برود و نه من جای استیلی. هر کس کار خودش را انجام میدهد. من عقیده دارم افراد را باید براساس عملکردشان مورد ارزیابی قرار داد.
کاشانی در خصوص اینکه دایی چندی پیش گفت کاشانی به من تهمت میزند اظهار داشت: علی دایی حی و زنده هستند و امیدوارم سالهای سال هم سالم و سلامت باشند. بهتر است این سوال را از ایشان بکنید و ببینید در آن جلسه چه مطرح شده است.
سرپرست باشگاه پرسپولیس در خصوص اینکه کمیته فنیای که به نام پرسپولیس چندی پیش آغاز به کار کرد آیا باعث افزایش حاشیهها در تیم فصل آینده پرسپولیس نمیشود، تاکید کرد: خیلی حرفها منطقی است و لازم است من در مواردی خودم را اصلاح کنم زیرا من عاری از اشتباه نیستم. آنچه دوستان بگویند و به نفع پرسپولیس باشد من آن را روی چشم قرار میدهم و آنچه که روی کینه و حسادت و عداوت بدهد طبیعتاً با آن مشکل دارم. من هم هزاران اشتباه دارم و انتقادات دوستان را در این خصوص میپذیرم امام مسایلی مطرح میشود که شنیدن آن سخت است.
وی با بیان اینکه اگر کسی دوستانه انتقاد کند ناراحت نمیشوم ادامه داد: خیلیها به من گفتند با مایی کهن کار نکن زیرا انتقادات وی بسیار برنده است و به ایشان هم گفتند با کاشانی کار نکن اما ما با هم همکاری می کنیم. در این مدت آقای مایلی کهن بدترین انتقادات را بدون هیچ عنادی از من مطرح کردند و من از آنها لذت میبرم. این دست و دهن بوسیدنی است زیرا در جهتی حرکت میکند که به موفقیت تیم ختم میشود.
کاشانی ادامه داد: بعضیها وقتی قهرمان میشویم، پول بازیکنان را می دهیم، تمرین را شروع میکنیم و یا بازیکن خوبی را جذب میکنیم به ما فحش داده و توهین میکنند. ضمن اینکه هر کسی اینجا باشد به او حمله میکنند که من از این مسایل به خدا پناه میبرم. امام صادق (ع) فرمودند بهترین برادر من کسی است که عیبم را مطرح کند. این درست نیست که ما از طریق روزنامهها و رسانهها آن را مطرح کنیم.
وی ادامه داد: شما جایی سراغ دارید که کمیته پیشکسوتان چلسی در باشگاه منچستر برگزار شود؟ یا کمیته پیشکسوتان اینتر در باشگاه میلان؟ و یا پیشکسوتان رئال در باشگاه بارسلونا دور هم جمع شوند؟ کجای دنیا این اتفاقات رخ میدهد. باشگاه پرسپولیس متعلق به همه پیشکسوتان است اما ما 5 تیم داریم که در این 5 تیم میتوانیم از 18 پیشکسوت قدیمی پرسپولیس استفاده کنیم. پرسپولیس 370 پیشکسوت دارد و طبیعی است در مقاطعی از زمان 350 نفر آنان بیرون بمانند.
سرپرست باشگاه پرسپولیس در این خصوص تاکید کرد: در هیچ باشگاهی امکان ندارد همزمان بتوان از تمام پیشکسوتان استفاده کرد ما هم این اعتقاد را داریم که هواداران روح باشگاه هستند وسعی میکنیم در حد ظرفیت خود از آنها استفاده کنیم ما امروز 18 جای خالی داشتیم که ظرفیت آن پر شده است.
وی با بیان اینکه سال 87 پرسپولیس با یک تیم بازی داشت و بهترین بازیکن این تیم با من تماس گرفت و گفت می خواهد فصل آینده در پرسپولیس بازی کند، اظهار داشت: من به آن بازیکن خوب و ایدهآل گفتم برای حضور در پرسپولیس یک شرط وجود دارد فکر میکنم در دلش به این نتیجه رسید که من میگویم مقابل ما بد بازی کند اما من به او گفتم اگر امروز به پرسپولیس گل نزدی به فکر تیم دیگری باش. این بازیکن هنوز در اعیاد مختلف به من اس ام اس میزند. من معلم هستم و از این کارها بلد نیستم.
کاشانی در این خصوص تاکید کرد: خاک بر سر مدیر یک تیم و یا حبیب کاشانی که بخواهد برای قهرمان شدن تیمش انسانیت یک آدم را بگیرد و او را وادار کند به ضرر تیمش بازی کند.
وی خاطرنشان کرد: هر کس که آمده باید قدردان زحماتش باشیم. ما اگر امروز موفق هستیم به خاطر زحمات گذشتگان است این سوء استفاده است که امروز بلندگو دست ما افتاده و تمام موفقیتها را به نام خودمان بنویسیم نه دیگران.
کاشانی در مورد اینکه کریم باقری گفته است که کاشانی تلفنش را جواب نمیدهد، اظهار داشت: باقری اسطوره پرسپولیس است و آخرین باری که ایشان به باشگاه آمدند من با وحید هاشمیان جلسه داشتم اما به احترام باقری از جلسه بیرون رفتم زیرا حرمت باقری بر همه واجب است. ارتباط ما دوستانه است و بعد از آن جلسه کریم باقری که میدانست جلسه مهمی با شهردار دارم به من اصرار کرد به جای جلسه با او به جلسه با شهردار بروم.
وی با بیان اینکه قرار نیست ما در روزنامهها با همدیگر صحبت کنیم، افزود: ممکن است من به هر دلیل تلفن باقری را جواب ندهم اما این روش بدی است که مصاحبه کنم و بگویم من تلفنم را جواب نمیدهم باید این روش را اصلاح کرد و اینکه از طریق رسانهها با همدیگر صحبت میکنیم روشی درستی نیست. ما انسان هستیم همدیگر را دوست داریم و ممکن است به خاطر برخی گرفتاریها نتوانیم تلفن را جواب دهیم.
کاشانی گفت: شاید فردی مشکلی داشته و نتوانسته تلفنش را جواب دهد این به منزله بیمحلی نیست ما پنجشنبه با باقری نیم ساعت جلسه داشتیم و با هم صحبت کردیم. باقری جزو داراییهای باشگاه است و حضورش برای ما غنیمت است. من روزنامهها را نمی خوانم و ایشان به من گفت چرا به صحبت هایم در روزنامه ها پاسخ نمینویسید. بهتر است به جای پاسخ در روزنامهها با هم رو در رو صحبت کنیم.
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