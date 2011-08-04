حرکت تیم ملی به سمت برزیل و آغاز لیگ یازدهم/ ورزش هم صاحب وزیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، صعود فوتبال ایران به مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل و معرفی حریفان کشورمان در این مرحله، تایید شدن حضور دو وزنه بردار ایرانی در آذربایجان، دعوت رسمی IOC از ایران برای حضور در بازی‎های المپیک و پایان دادن به جو سازی‏های اسرائیلی‏ها، آغاز یازدهین دوره لیگ حرفه‎ای فوتبال و معرفی نخستین وزیر ورزش و جوانان از مهمترین اتفاقات هفت روز گذشته ورزش ایران بود.

فوتبال ایران به جام جهانی نزدیک‌تر شد

تیم ملی فوتبال در دور برگشت از مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 در آسیا، پنجشنبه گذشته در ورزشگاه ملی شهر ماله و در دیدار برابر مالدیو به برتری یک بر صفر دست یافت. محمدرضا خلعتبری در دقیقه 1 + 45 تک گل این بازی را به ثمر رساند. تیم ملی فوتبال ایران که در دیدار رفت با به ثمر رساندن چهار گل مالدیو را شکست داده بود با کسب این پیروزی به مرحله سوم رقابت‏های انتخابی جام جهانی صعود کرد.

پیوستن دو وزنه بردار ایرانی به تیم ملی آذربایجان

شنبه گذشته فدراسیون وزنه برداری آذربایجان حضور دو وزنه بردار ایرانی در این کشور برای پیوستن به تیم ملی آذربایجان را تایید کرد. البته مسئولان فدراسیون وزنه برداری آذربایجان از وزنه برداران ایرانی که قرار است تبعه این کشور شوند، نامی نبرد اما تاکید کرد که آنها طی هفته آینده به آذربایجان سفر می کنند تا ضمن انجام مذاکرات لازم در حضور همه کارشناسان وزنه بزنند.

یوسف فولادزاده و محمود نیکجو دو وزنه برداری هستند که راهی آذربایجان شده‌اند. البته فولادزاده در جریان رقابت‌های سال 1388 به خاطر امتناع از انجام آزمایش دوپینگ با محرومیتی دو ساله مواجه شد، محرومیتی که بهمن ماه امسال به پایان می رسد. همان محرومیت باعث شد تا فولادزاده برای کسب درآمد به آذربایجان برود. محمود نیکجو هم که وقتی از تیم‌های داخلی پیشنهادی دریافت نکرد به آذربایجان رفت تا به عنوان وزنه بردار خارجی در لیگ این کشور وزنه بزند.

ایران قهرمان بخش تیمی مسابقات آسیایی زورخانه شد

تیم اعزامی ایران به سومین دوره رقابت‎‏های ورزش‏‎های زورخانه‎ای قهرمانی آسیا در پایان این مسابقات و در بخش تیمی با 1172 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. در بخش تیمی این رقابت‎ها که در نپال جریان دارد نپال و افغانستان نیز به ترتیب عنوان‎های دوم و سوم را به دست آوردند. تیم ملی جوانان سه گانه ایران برای اولین بار موفق به کسب مقام نایب قهرمانی در مسابقات کاپ آسیایی سنگاپور شد.

تیم سه گانه ایران نایب قهرمان آسیا شد

در جریان مسابقات سه گانه قهرمانی آسیا روز شنبه علی لطفی توانست با کسب رکورد یک ساعت و دو دقیقه و 30 ثانیه به مقام نایب قهرمانی آسیا دست یابد. همچنین در رده‎بندی تیمی تیم ملی ایران توانست با ترکیب محمد علی اکبری، امیر رضا خسروی، علی لطفی، شاهین عذیری و رضا باقری به مقام دوم دست یابد. در این رقابت‌ها کشورهای هنگ‎کنگ، ایران و استرالیا به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

والیبال ایران جهانی شد

تیم والیبال پیکان عصر شنبه با شکست آلماتی قزاقستان در دیدار نهایی بیست و دومین دوره رقابت‎های قهرمانی باشگاه‎های آسیا برای هفتمین بار (ششمین بار متوالی) عنوان قهرمانی این رقابت‎ها را از آن خود کرد و برای سومین بار متوالی به پیکارهای باشگاه‎های جهان صعود کرد. با قهرمانی دوباره پیکان مجموع قهرمانی‎های نمایندگان ایران در رقابت‎های باشگاه‌های آسیا به هشت قهرمانی رسید.

معرفی حریفان ایران در راه جام جهانی

مراسم قرعه کشی مرحله سوم مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا شنبه شب در ریودوژانیرو برزیل برگزار شد که طی آن تیم ملی فوتبال ایران در گروه E با تیم‎های قطر، بحرین و اندونزی همگروه شد. براساس قرعه کشی انجام شده تیم ملی فوتبال ایران 11 شهریورماه برای برگزاری نخستین دیدارش در ورزشگاه آزادی به مصاف اندونزی می‎رود و آخرین دیدار خود را هم 10 اسفندماه در همین ورزشگاه و برابر تیم ملی قطر برگزار می‎کند. دیدارهای این مرحله به صورت رفت و برگشت برگزار می‎شود.

IOC به جو سازی صهیونیست‌ها پایان داد

یکشنبه گذشته مقامات کمیته بین‎المللی المپیک به تمام جوسازی‏هایی که از سوی سیاستمداران انگلیسی و انجمن یهودیان اسرائیل علیه ایران و برای جلوگیری از حضور ورزشکاران ایرانی در بازی‏های المپیک شده بود، پایان داد. طی دو ماه گذشته مقامات سیاسی انگلستان تحت تاثیر مسائلی که به رژیم صهیونیستی اسرائیل مربوط می‏‎شد جوسازی‎هایی را علیه ایران آغاز کرده و حتی ورزش ایران را تهدید به تحریم و منع از حضور ورزشکارانش در المپیک لندن کردند. این جوسازی‏ها از زمان اعتراض ایران نسبت به لوگوی طراحی شده برای بازی‏های المپیک لندن آغاز شد و تا امتناع محمد علیرضایی از رقابت در ماده 100 متر آزاد مسابقات شنای قهرمانی جهان به دلیل همگروهی با ورزشکار اسرائیلی ادامه داشت.

حتی بعد از تصمیم محمد علیرضایی انجمن یهودیان اسرائیل از کمیته بین‏المللی المپیک خواستار جلوگیری از حضور ورزشکاران ایرانی در المپیک و مسابقات جهانی رشته‌های مختلف شدند اما یکشنبه گذشته مسئولان IOC با ارسال دعوت نامه‎ای به کمیته ملی المپیک ایران و دعوت رسمی برای حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن به تمام این جوسازی‎ها پایان داد.

کمانداران به آمریکا رفتند

تیم ملی تیراندازی با کمان ایران برای اولین بار راهی آمریکا شدند تا در سومین مرحله رقابت‎های جام جهانی شرکت کند. این مرحله از مسابقات 11 تا 15 مردادماه در "اوگدن" برگزار می‏شود.

همه قایقرانان جوان فینالیست جهانی شدند

تیم قایقرانی آبهای آرام جوانان ایران که در رقابت‎های قهرمانی جهان شرکت کرده بود، برای نخستین بار در تمام قایق‎ها موفق به حضور در فینال شد. در جریان این رقابت‎ها که در آلمان برگزار شد 9 قایق ایران به فینال A رسیده و عنوان‎های اول تا نهم جهان را از آن خود کردند. 13 قایق ایران هم به فینال B رسیده و در رده دهم تا هجدهم جهان ایستادند.

تنش از کشتی رفت

کشتی که طی دو هفته گذشته به دلیل مثبت اعلام شدن نتیجه دوپینگ دو ورزشکار روزهای پر تنشی را دنبال کرد طی هفت روز گذشته به واسطه عملکرد تیم‎های اعزامی به رقابت‏های جام زیلکوفسکی و مسابقات جهانی جوانان تا حدی از روزهای پرتنش فاصله گرفت.

دوشنبه گذشته تیم ملی کشتی آزاد ایران که در رقابت‎های جام زیلکوفسکی لهستان شرکت کرده بود با کسب عنوان قهرمانی به کار خود پایان داد. کشتی گیران ایران در این رقابت‌ها صاحب دو مدال طلا و سه مدال برنز شدند. مسابقات کشتی قهرمانی جوانان جهان نیز در این روز به پایان رسید. در پایان این رقابت‎ها که در رومانی برگزار شد تیم کشتی آزاد ایران به مقام سوم دست یافت و فرنگی کاران نیز در رده چهارم قرار گرفتند.

کار مشترک زوج کوهنورد

نادیا اسمی خانی و مهدی زندی، زوج کوهنوردی ایرانی هستند که پس از گذشت یک سال از ناکامی صعود به قله 7134 متری "لنین" در پامیر طی سفر دوباره به قرقیزستان بالاخره روی این قله ایستادند. "لنین" سومین قله بلند رشته‌های کوه‌های پامیر است. زوج کوهنورد ایرانی که برای فتح قله "لنین" به قرقیزستان سفر کرده بودند طی یک هفته به این قله صعود کردند تا برای نخستین بار چنین اتفاقی برای کوهنوردی ایران رخ دهد.

مرگ و میر دست بردار ورزش ایران نبود

مرگ که از دو هفته پیش بر ورزش ایران سایه افکنده است این هفته نیز قربانی گرفت. مهریار علیزاده‌نیا بازیکن تیم فوتبال جوانان نفت ‌اهواز به دلیل سکته مغزی و پس از سه روز قرار گرفتن روز سه شنبه در حالت کما در اهواز درگذشت. پیکر این بازیکن 18 ساله روز چهارشنبه به خاک سپرده شد.

لیگ یازدهم شبانه آغاز شد

یازدهمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ حرفه‏ای ایران سه شنبه شب با برگزاری هشت بازی کار خود را آغاز کرد. در هفته نخست این رقابت‎ها تیم‎های سایپا البرز و صبای قم حریفان خود را شکست داندد. شاگردان امیر قلعه نویی متحمل شکست شدند و سایر دیدارهای برگزار شده نیز با نتیجه تساوی به پایان رسید. در این هفته از مسابقات پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مقابل ملوان بندرانزلی با نتیجه تساوی یک بریک متوقف شد و استقلال و سپاهان نیز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به همین نتیجه رضایت دادند.

ورزش صاحب رئیس شد

بالاخره پس از گذشت حدود دو ماه از تشکیل وزارت ورزش و جوانان، این وزارتخانه با رای نمایندگان مجلس صاحب وزیر شد. محمد عباسی که یک ماه پیش به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان تعیین شده بود پس از اینکه از سوی رئیس جمهوری به عنوان گزینه پیشنهادی این وزارتخانه معرفی شد روز چهارشنبه و در جلسه رای اعتماد مجلس با 165 رای موافق، 61 رای مخالف و 19 رای ممتنع به عنوان نخستین وزیر این وزارتخانه انتخاب شد.

جوانان والیبالیست ایران صعود کردند

بامداد پنجشنبه تیم والیبال جوانان ایران در چارچوب روز سوم و پایانی از مرحله گروهی رقابت‏های والیبال قهرمانی جهان موفق به شکست بلژیک شد. تیم کشورمان که پیش از این کانادا را هم شکست داده و مغلوب صربستان شده بود با کسب پیروزی در دیدار پنجشنبه به عنوان تیم دوم گروه D به مرحله دوم رقابت‎های قهرمانی جهان صعود کرد. این مسابقات در ریودوژانیرو برزیل جریان دارد.