سردار سرتیپ سید مسعود جزایری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصمیم دولت آلمان مبنی بر تحویل 200 تانک لئوپارد2 به عربستان سعودی، اظهار داشت: غربی ها با مهندسی و اجرای پروژه ایران هراسی طی سالهای اخیر در صددند فریبکارانه خود را ناجی کشورهای عربی منطقه معرفی کنند و از این طریق آنها را هراسان و هولناک به خرید تسلیحات و تجهزات نظامی برای آمادگی برای آنچه خطر ایران می خوانند، ترغیب و وادار سازند.

وی اضافه کرد: پشت پرده فروش تانک های لئوپارد2 آلمان ها به عربستان سعودی همین تحلیل را تقویت می کند که آنها می خواهند در راستای یک جنگ تحمیلی "آمریکایی-صهیونیستی" احتمالی از این تانک ها علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.

معاون فرهنگی ستادکل نیروهای مسلح، این تلقی را توهم القایی غربی ها و صهیونیست ها به حاکمان کشورهای عرب منطقه خواند و افزود: تصمیم آلمانها برای تحویل جنگ افزارها و تجهیزات پیشرفته نظامی به عربستان به ارزش 8/1 میلیارد یورو گرچه با انتقادهایی از سوی تحلیل گران و گروههای حقوق بشری روبه روشده است اما اصرار بر این کار نشان می دهد فراتر از پروژه ایران هراسی چه بسا اهداف و مسائل دیگر را دنبال نمایند.

وی نگرانی از شعله ورتر شدن آتش اعتراض و قیام های مردمی در داخل کشور عربستان را نیز از دلایل جدی رضایت حکومت شاهزاده ها به خرید ابزار و ادوات جنگی معرفی و خاطرنشان کرد: آل سعود بیمناک از گسترش انقلابی فراگیر و مردمی در سراسر عربستان سعودی درصددند به دروغ احتمال استفاده از این تانکها برای سرکوب تظاهرات مردمی که در پی دموکراسی و آزادی در تعیین سرنوشت خود هستند را در افکار عمومی و نزد آگاهان مستقل سیاسی و حقوق بشری را منتفی سازند و آن را به سمت مقابله با تهاجم خارجی و یا اقدام علیه یک تهدید بیرونی نشانه روی کنند.

جزایری گسترش زرادخانه های نظامی عربستان را حاصل خیال بافی ها و دشمن تراشی های مجازی غربی ها به ویژه آمریکا، انگلیس، فرانسه و برآوردهای ساختگی آنها برای ریاض دانست و تصریح کرد: آل سعود در صدد است این اقدام را در راستای بازدارندگی قوای نظامی خود توجیه کند اما تلاش برای مجهز شدن عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به پیشرفته ترین ماشین های جنگی امروز دنیا، در راستای حفاظت از منافع نظام سلطه و عطش سیری ناپذیر آنان در غارت منابع انرژی حوزه خلیج فارس است.

وی ادامه داد: شواهد نشان می دهد غربی ها تحت لوای پروژه ایران هراسی و آنچه آنها برای مقابله با اندیشه انقلاب اسلامی و تفکر شیعی تجویز می کنند انبارهای نظامی خود را بر روی کشورهای عربی منطقه گشوده اند و درحال ماهیگیری و جذب درآمدهای ناشی از سود معاملات فروش تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی با این کشورها هستند تا از این طریق نیز بتوانند مقداری از ورشکستگی اقتصادی رو به تزاید امروز خود بکاهند.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور با اشاره به اینکه رسانه های معتبر غربی دلیل اصلی اقدام اخیر دولت آلمان در فروش تانک های لئوپارد به عربستان را موافقت و چراغ سبز آمریکا و رژیم صهیونیستی با انعقاد این قرارداد دانسته اند ، یاد آور شد ، این اقدام انتقادهای شدیدی را در جامعه آلمانی برانگیخته و آن را حتی مغایر با سیاست های نظامی برلین پس از جنگ جهانی دوم قلمداد کرده اند، براین اساس به نظر می رسد روند حوادث و تحولات منطقه ای و نگرانی از آینده باعث انجام چنین ریسکی از سوی آنها شده است.

سردار جزایری در پایان تصریح کرد: تحولات انقلابی منطقه گویای آن است که تجهیزات پیشرفته نظامی میراثی است که در آینده نزدیک انقلابیون از آنها بهره مند خواهند شد.

چندی پیش یک رسانه غربی - خبرگزاری اینترپرس سرویس- در گزارشی آمریکا و رژیم صهیونیستی را پشت پرده فروش تانک های لئوپارد آلمان به عربستان سعودی معرفی کرد و مدعی فروش این جنگ افزارها در جهت استفاده علیه ایران شد.