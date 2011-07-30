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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۰۴

100 پیتزافروشی در ایام رمضان به زائران خدمات می دهند

100 پیتزافروشی در ایام رمضان به زائران خدمات می دهند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه اغذیه و پیتزافروشان مشهد گفت: بیش از 100 واحد صنفی پیتزافروشی به منظور خدمت رسانی به زائران در ایام ماه رمضان از افطار تا نیمه شب به فعالیت خود ادامه می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم کاشفی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: تعدادی از واحدهای صنفی با نصب پرده و اخذ مجوز از اتحادیه و اداره اماکن به عرضه ساندویچ سرد در ایام ماه مبارک رمضان اقدام می کنند.

وی ادامه داد: واحدهای صنفی در ایام  رمضان در مناطق محدود به حرم مطهر، ترمینال، راه آهن و مکانهایی که زائرین اسکان و تردد دارند فعالیت می نمایند.

کاشفی در خصوص ساعت کار واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه اظهار داشت: فروشندگان ساندویچ سرد از صبح تا ساعت 12 شب، اغذیه و پیتزا فروشان از افطار تا ساعت 12 شب و فروشندگان مرغ بریان از ساعت 14:30 اقدام به آماده سازی و از ساعت 16:30 به بسته بندی و فروش مجاز هستند.

کد مطلب 1371127

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