100 پیتزافروشی در ایام رمضان به زائران خدمات می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم کاشفی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: تعدادی از واحدهای صنفی با نصب پرده و اخذ مجوز از اتحادیه و اداره اماکن به عرضه ساندویچ سرد در ایام ماه مبارک رمضان اقدام می کنند.

وی ادامه داد: واحدهای صنفی در ایام رمضان در مناطق محدود به حرم مطهر، ترمینال، راه آهن و مکانهایی که زائرین اسکان و تردد دارند فعالیت می نمایند.

کاشفی در خصوص ساعت کار واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه اظهار داشت: فروشندگان ساندویچ سرد از صبح تا ساعت 12 شب، اغذیه و پیتزا فروشان از افطار تا ساعت 12 شب و فروشندگان مرغ بریان از ساعت 14:30 اقدام به آماده سازی و از ساعت 16:30 به بسته بندی و فروش مجاز هستند.