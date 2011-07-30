هنرمندان مصری در موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز پنجشنبه 6 مردادماه موزه هنرهای معاصرتهران میزبان هیأتی از هنرمندان مصر، متشکل از مدیران سینمایی، کارگردانان، تهیه‌کنندگان، بازیگران، منتقدان و ... بود.

در ابتدای این بازدید پس از توضیحات حسن نوفرستی؛ مدیر روابط عمومی موزه، درباره این مکان و آثار به نمایش گذاشته شده در گالری‌های مختلف آن، هنرمندان به تماشای آثار به نمایش درآمده پرداختند.

برپایه این خبر، این نمایشگاه در دو بخش «مروری بر نیم قرن نقاشیخط معاصر ایران» و همچنین نمایش 40 اثر از آثار استاد جلیل رسولی با عنوان «نور علی نور» که با الهام از آیه 35 سوره مبارک نور و با ترکیب‌بندهای متفاوت بر اساس درک و حس درونی هنرمند از آیه مذکور ساخته شده‌اند، از روز 11 تیرماه سال جاری افتتاح شد که در بخش «مروری بر نیم قرن نقاشیخط معاصر ایران»، 90 اثر از آثار متعلق به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران و تعدادی از هنرمندان فعال این رشته انتخاب شده‌اند.

بخش اصلی این نمایشگاه به آثار پیشگامان و تأثیرگذاران نقاشیخط معاصر اختصاص یافته‌اند.

در این نمایشگاه آثار هنرمندانی همچون محمد احصایی، رضا مافی، فرامرز پیلارام، جلیل رسولی، صادق بریرانی، طاها بهبهانی، نصرا... افجه‌ای و ... به نمایش گذاشته شده‌است.

براساس این گزارش، در پایان این بازدید فیلم سینمایی «جعبه سیاه؛ 11 سپتامبر» ساخته محمدرضا اسلاملو در سینما تک موزه هنرهای معاصر ایران برای میهمانان به نمایش درآمد و پس از آن نشست نقد و بررسی فیلم با حضور کارگردان برگزار شد.

در این بازدید عبدالعزیز صالح مخیون (هنر پیشه و کارگردان مصری)، محمود قاسم ( نویسنده کتاب دایره المعارف سینمای مصر و جهان)، محمود عبدالسمیع ( فیلم بردار مصری)، علی بدرخان( استاد مدرسه عالی سینما و تلویزیون مصر)، محمد خارو( کارگردان مصری) ، خانم منی الصبان( رئیس مدرسه عالی سینمای مصر) ، عمرو سلامه (کارگردان مصری) و ... حضور داشتند.