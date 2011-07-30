کودکان ایرانی از مسابقه نقاشی بلغارستان 12 دیپلم افتخار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، 11 عضو کانون و 1 شرکت کننده آزاد از ایران موفق شدند، دیپلم‌های افتخار سیزدهمین دوره مسابقه نوازاگورا را از آن خود سازند. این مسابقه در سال 2011 با موضوع آزاد برگزار شد و در آن 2048 اثر از 25 کشور جهان شرکت داده شده بود. همچنین یک دیپلم افتخار نیز به امور بین‌الملل کانون به دلیل مشارکت در این مسابقه اهدا شد.

بر این اساس اسامی چهار عضو 6 ساله کانون به نام‌های مانا محمد‌پور از رودسر، علی مصباح از بهبهان، زینب کیانی‌نژاد از فارس و سینا موزونی از کرمانشاه و دو عضو 7 ساله به نام‌های حدیث رضایی از بهبهان و ثنا حسین‌آبادی از کرمانشاه در میان این برگزیدگان قرار گرفته است.

همچنین فاطمه محمدی از آذربایجان شرقی و فاطمه خسروی از خراسان جنوبی هر دو10 ساله ، مرضیه احمدی 11 ساله از شیرین‌سر، ملیکا ربیعی 12 ساله از تهران(شرکت کننده‌ آزاد)، زهرا قزل‌سفلی 13 ساله از گلستان و فاطمه پورعلی 16 ساله از فارس نیز این دیپلم‌های افتخار را دریافت کردند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 15 اثر اعضای خود را به این رقابت بین‌المللی هنری ارسال کرده بود.