دره "مرادبیگ" همدان پتانسیلی عظیم برای جذب گردشگر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا الیاسی ظهر شنبه در بیست و یکمین جلسه کمیسیون عمرانی شورای شهر همدان که در خصوص بررسی مسائل و مشکلات عمرانی شهروندان ساکن دره مرادبیگ برگزار شد، گفت: باید از این پتانسیل به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی با بیان اینکه دره مرادبیگ همدان نعمتی خدادادی است که نتوانسته ایم به خوبی از آن بهره برداری کنیم، اظهار داشت: دره مرادبیگ همدان از لحاظ جاذبه های طبیعی و گردشگری پتانسیل خوبی برای جذب توریسم و محلی برای تنفس شهر است.

الیاسی افزود: خوشبختانه اهالی دره مرادبیگ در بهبود و گسترش امور عمران منطقه آمادگی های لازم را داشته و از این موضوع به خوبی استقبال کرده اند.

وی با بیان اینکه اجرای برخی از پروژه های مورد درخواست اهالی در بودجه سال جاری شهرداری فاقد اعتبار است، گفت: شورا و شهرداری آمادگی کامل را دارند تا در صورت مشارکت اهالی اقدامات عمرانی مورد نیاز را تا پایان سال اجرایی کنند.

الیاسی به احداث سرویس بهداشتی و احداث پارک و تجهیزات ورزشی در صورت واگذاری زمین از سوی شهروندان اشاره کرد.

رئیس کمیسیون عمرانی و شهر سازی شورای اسلامی شهر همدان تاکید کرد: در راستای رفاه حال شهروندان ساکن در دره مرادبیگ و سهولت صدور پروانه ساختمانی و سایر مجوزات مورد نیاز، از سوی شهرداری یک نیروی متخصص در محل شهرداری ناحیه در منطقه دره مرادبیگ مستقر خواهد شد.

وی گفت: طبق قول مدیر منطقه رسیدگی به امور این محل خارج از نوبت امکان پذیر می شود.