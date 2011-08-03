درآمد حاصل از صدور مجوز شکار برای حیات وحش هزینه شود

اسماعیل کهرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در ایران متأسفانه مبلغی که برای صدور مجوز شکار صادر می شود بسیار ناچیز است و به عنوان مثال در برخی سایتهای داخلی فروش مجوز شکار با خدمات کامل هزار دلاری برای یک قلاده پلنگ و 500 دلاری برای گرگ وقوچ و مجوزهای 50 دلاری برای انواع پرندگان تبلیغ می شود در حالیکه درنیویورک قیمت یک توله سگ 4 هزار دلار است.

به گفته وی، در شمال پاکستان نوعی قوچ به نام تار وجود دارد که سالانه مجوز شکار 3 تا 4 رأس از این گونه صادر می شود که قیمت هرمجوز 55 هزار دلار است و از این طریق درآمدی بالغ بر 200 هزار دلار کسب می شود که مستقیماً صرف حفاظت و نگهداری از این گونه و زیستگاهش می شود.

کهرم افزود: در صورتی که صدور مجوز شکار با هدف جلب درآمد، توریست و همچنین در فصل، محل گونه و سن مناسب باشد نه تنها ایرادی ندارد که مفید هم است.

به اعتقاد وی، شکار یک چاقوی دو لبه است که اگر اصولش رعایت شود جنبه درآمد زایی و مدیریتی دارد و اگر دیمی باشد مانند صدور مجوز شکار برای آهو در حالیکه در کل کشور تنها 18 هزار رأس آهو داریم جنبه تخریبی دارد.

کهرم با بیان اینکه در صدورمجوز شکار بایستی هرم سنی جانوران رعایت شود، افزود: اینکه گفته می شود مجوز شکار برای جانوران بالغ صادر شود به معنی از بین بردن تمام جانوران این رنج سنی نیست بلکه باتید به تعداد کم و با رعایت هرم سنی این اقدام انجام شود.

به گفته وی، جانوران مسن یک جمعیت همیشه نقش نظم دهنده و هماهنگ کننده بین آن جمعیت را دارند و نباید تصور شود که می توان برای تمام جاندران مسن یک جمعیت مجوز شکار صادر کرد زیرا جمعیت سالم جمعیتی است که تمام طیف های سنی را داشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه برای کدام جانوران مجوز شکار صادر می شود گفت:‌کبک ،‌تیهو، باقرقره، قرقاول غاز، اردک، مرغابی، قوچ، میش البرز مرکزی، قوچ اوریال، قوچ لارستان اصفهان و کل و بز به تعداد کم از آن جمله هستند.

