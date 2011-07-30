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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۲۲

برای نوسازی ناوگان/

180 دستگاه تاکسی فرسوده در همدان ثبت نام شد

180 دستگاه تاکسی فرسوده در همدان ثبت نام شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 180 دستگاه تاکسی فرسوده برای نوسازی، در شهر همدان ثبت نام شده است.

محمدجواد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اتمام مهلت اجرای طرح نوسازی تاکسی های با عمر 10 سال، تاکسی های فرسوده شهر همدان تبدیل به احسن خواهند شد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری اقدامات لازم برای انجام این طرح صورت پذیرفته و تاکنون 45 درصد از 350 تاکسی فرسوده در این شهر، ثبت نام شده اند.

محمدجواد زارعی گفت: مراجعه نکردن صاحبان تاکسی های فرسوده برای نوسازی به منزله خروج اتوماتیک تاکسی ها از چرخه حمل و نقل عمومی بوده و طبق اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور کارت سوخت آنها باطل می شود.

وی با تاکید بر اینکه حضور خودروهای مدل بالا در ناوگان حمل و نقل عمومی علاوه بر مصرف کمتر سوخت، آلودگی زیست محیطی کمتری ایجاد می کند، عنوان کرد: سعی بر اینست که سطح خدمات رسانی تاکسی ها را ارتقا داده و به مرور تمام تاکسی های فعال را به خودروهای با کیفیت و دارای استاندارد روز تبدیل شود.

کد مطلب 1371174

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