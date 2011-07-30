تصادفات هفته گذشته 63 کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حوادث رانندگی 633 نفر مجروح شدند. همچنین مهم‌ترین حوادث ویژه ترافیکی هفته گذشته مربوط به تصادف اتوبوس با تریلر در جاده باغملک به هفتگل استان خوزستان و تصادف سه دستگاه سواری پراید، پرشیا و ریو در استان گیلان جاده رشت به آستارا بود که در مجموع موجب کشته شدن هفت نفر و مجروح شدن 36 نفر شد.



در حادثه دیگری در استان گیلان، سقوط داربست تماشاگران کشتی، موجب مجروح شدن 47 نفر و اعزام شش دستگاه آمبولانس به محل حادثه شد.



بنا به اعلام اورژانس کشور، مسافران باید نکات ایمنی در طول سفر را رعایت کنند تا گرفتار حوادث جاده‌ای نشوند. بطور مثال آنان باید از حمل بارهای سنگین و حجیم خارج از ابعاد اتومبیل و بیش از حد مجاز، خودداری کنند.



به همراه داشتن جعبه کمک‌های اولیه، کپسول آتش‌نشانی، تجهیزات ایمنی ترافیک مانند مثلث احتیاط، چراغ قوه، همراه داشتن دفترچه بیمه و داروهای مورد نیاز بیماران در طول سفر ضروری است.



رانندگان در حین رانندگی از کشیدن سیگار، صحبت کردن با تلفن همراه، خوردن و آشامیدن، مشاجره و شوخی به دلیل کاهش تمرکز در حین رانندگی خودداری کرده و در صورت مصرف داروهایی که بر هوشیاری و سرعت واکنش راننده، تأثیر منفی دارد از رانندگی در این زمان خودداری کنند.



