160 نجات غریق در سواحل رشت مشارکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد آرایانفر ظهر شنبه در نخستین نشست خبری هیئت نجات غریق شهرستان رشت افزود: امسال 100 ناجی غریق در نقاط خطرآفرین و 60 ناجی غریق در پنج طرح سالمسازی دریا در 22 کیلومتر از سواحل رشت خدمت رسانی می کنند.

وی همچنین با بیان اینکه جریان های آب، باد و بستر خزر شرایطی را مهیا کرده که حتی برای شناگران ماهر می تواند خطرآفرین باشد، اظهارداشت: تاکنون شش نفر در سواحل رشت جانشان را در آبهای خزر از دست داده اند.

رئیس هیئت نجات غریق رشت با اشاره به اهمیت استقرار طرحهای دریا به منظور ایمنی، جلوگیری از غریق و فعالیتهای فرهنگی و ارائه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران در سواحل خواستار همکاری ارگان های مختلف برای رفع خطرهای احتمالی شد.

وی با ابراز نارضایتی ناجیان غریق شهرستان رشت از عدم پرداخت به موقع حقوق خود اظهارداشت: با توجه به حساسیت موضوع و لزوم تقویت ناجیان غریق برای حفظ جان مسافران در سواحل منطقه ضرورت دارد مسئولان تدبیری بیندیشند تا هرچه سریعترحقوق معوقه آنها پرداخت شود.

آریانفر ادامه داد: در سایر مناطق ساحلی هیچ کنترل و نظارتی برای شنا در آنها وجود ندارد بنابراین توجه و حفاظت از سواحل بخصوص در فصل ‌های گرم سال بیش از پیش برای حفظ جان شهروندان امری ضروری است.

وی همچنین از همه مسافران و گردشگران خواست برای شنا فقط از محدوده های تعیین شده طرح های سالمسازی دریا استفاده کنند.